Un estudio halla en el Teide protozoos que solo viven en montañas con nieve

Investigadores de la Universidad de Alcalá han encontrado en el Teide protozoos que solo viven en montañas con nieve y que nunca se ha logrado cultivar en laboratorio, dijo a Efe Gabriel Moreno, catedrático de Botánica de ese centro universitario. Moreno explicó que se trata de organismos cuya existencia se ha documentado en sistemas como Sierra Nevada, Pirineos y Alpes, entre otros, pero hasta este año no se tenía constancia de su existencia en Tenerife y añadió que son primitivos, tanto en antigüedad como por su sistema celular sencillo.



La búsqueda de estos organismos conocidos como mixomicetes porque hasta fechas recientes se creía que eran hongos, la llevaron a cabo los investigadores de la Universidad de Alcalá durante la primavera de 2016 porque el invierno anterior había nevado mucho en Tenerife. Estos organismos unicelulares sólo viven en las montañas en las que la nieve esté depositada al menos durante tres meses y con un deshielo lento en primavera y en condiciones favorables, como que no haya mucha diferencia de temperaturas y no menos de cero grados, indicó Gabriel Moreno.



Estos protozoos, que se alimentan de bacterias de alta montaña, esporas y granos de polen, tienen una fase móvil como si fuesen una ameba y durante la cual engullen introduciendo en su plasmodio todas las micropartículas y las digiere. Moreno apuntó que realmente el ciclo de este protozoo parece el de un ser "de otro planeta", ya que es muy raro, con una fase móvil de una célula con multitud de núcleos y fructifica como si fuese un hongo.



El hecho de que parezca un hongo es el motivo por el que este organismo es estudiado por los botánicos, pero ahora se sabe que no son ni animales, ni plantas, ni hongos, sino que son de otro reino, aclaró Moreno. La existencia de estos mixomicetes se conocía tanto en coníferas de Canarias como en otros vegetales, pero nunca hasta ahora se había documentado su presencia en la nieve, y Moreno señaló que si bien lo que han encontrado en el Teide es común a otros sistemas montañosos, hay una especie recogida que está en estudio porque no se ha determinado a cuál pertenece.



El hallazgo es importante desde el punto de vista biológico porque se trata de una protozoo que tiene una gran célula que alberga multitud de núcleos, y es de las pocas células eucarióticas que se pueden estudiar desde el punto de vista genético, indicó el catedrático. También es importante este hallazgo, comentó Moreno, porque al ser un organismo tan dependiente del frío llama la atención que un individuo tan "sencillo" aguante en condiciones de tan baja temperatura durante mucho tiempo, y que incluso si no fructifican durante años sus esporas puedan aguantar y tener vida al cabo de siete, 10 años o más.