La Fiscalía mantiene la pena de 20 años de prisión para dos hijos y la nuera de la anciana que murió desnutrida en la capital

El Ministerio Público mantuvo ayer la petición de 20 años de cárcel para dos de los hijos y una nuera de la anciana, Ana Delia Arceo Méndez, que murió desnutrida y en pésimas condiciones higiénicas en la capital el 26 de agosto de 2015. El fiscal José Luis Sánchez Jáuregui y Alcaide acusa a los tres familiares de la víctima de un delito de homicidio por omisión.

El representante del Ministerio Público aseguró este lunes 24 de abril durante la primera sesión del juicio contra los hijos de la fallecida, José Ramón LL. A.y Ana Antonia, así como la pareja del primero, María Nazaret G. R. que la mujer pesaba 25 kilos en el momento de su muerte, tenía restos de heces en las manos y los pies y algunas de las llagas que tenía en el cuerpo "llegaban hasta los huesos" e incluso "tenía gusanos en una de las heridas".

El abogado defensor del hijo de la víctima, José Pérez Ventura, solicitó para los acusados la libre absolución tras alegar que no hubo desatención por parte de los familiares hacia Ana Delia, sino "un deterioro progresivo de la anciana" que fue ingresada en 2013 por un cuadro similar al que le causó la muerte en 2015. Ventura sostuvo que existen detalles reveladores que demuestran "que no hubo intención de causarle la muerte". Entre ellos incidió en la intención de los familiares de renovar el DNI de la anciana, habiendo solicitado que un grupo de la Policía Nacional se desplazara a su domicilio para registrar sus huellas dactilares. Además, alegó que la pensión de viudedad de 636 euros que percibía la mujer era el único ingreso que tenía la familia, por lo que no sería lógico que quisieran causarle la muerte.

José Ramón LL., su pareja Nazaret G. R. y el hijo de ambos, que tenía cuatro años en aquel momento, vivían desde 2008 junto a la anciana en el domicilio familiar ubicado en el barrio de Los Gladiolos. Según el acusado, su hermana Ana Antonia acudía cada dos o tres días a la vivienda para ayudarlo con los ciudadanos de su madre.

El 27 de agosto de 2015 José Ramón LL. llamó al 112 para alertar de que había encontrado muerta en la cama a su madre de 76 años. Según el relato del fiscal, al llegar los sanitarios y la policía se encontraron en una habitación en estado de abandono el cadáver de la anciana. La autopsia reveló que la víctima no había tenido cuidados higiénicos y sufría desnutrición severa y deshidratación. Tenía las extremidades inferiores inmovilizadas, el cuerpo lleno de escaras y no se encontró contenido alimenticio en el estómago ni en los intestinos, revelando su mala nutrición de forma prolongada, algo que unido a las úlceras infectadas, le causó la muerte.

José Ramón LL., el único acusado que declaró en la primera sesión del juicio, aseguró desconocer el mal estado en el que se encontraba su madre y mantuvo entre lágrimas que la quería "con toda el alma" y que no había ido a buscar trabajo en ocho años "porque tenía que estar con ella".

El acusado manifestó que apenas un mes antes del fallecimiento de Ana Delia una enfermera que visitó a la anciana en su domicilio les señaló que esta no necesitaba ser ingresada. Argumentó que su madre llevaba años sin salir a la calle "porque no quería que la gente la viera así" y apuntó que la anciana se negaba a comer en los últimos días de su vida y escondía la comida que él le preparaba.

El detenido declaró que solía asear a su madre diariamente y afirmó que ella misma se manchaba con sus propias heces porque sola se quitaba el pañal.

El juicio se reanudará este martes 24 de abril a las 9:30 en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.