Fallece Gustavo Rojo, hijo de la isleña Mercedes Pinto y actor de 'Tirma'

El actor Gustavo Rojo, hijo de la escritora y poetisa tinerfeña Mercedes Pinto y protagonista de la mítica película Tirma sobre la resistencia de los aborígenes grancanarios contra los invasores castellanos, murió el pasado sábado en México a la edad de 93 años.



Gustavo Rojo era un actor muy conocido y admirado en América, especialmente en México, donde desarrolló gran parte de su carrera profesional. En Canarias, que visitó varias veces, es muy conocido no solo por ser uno de los hijos de Mercedes Pinto, la primera mujer que pidió la legalización del divorcio en España, lo que le costó su exilio en América, sino por protagonizar la película hispanoitaliana Tirma, en la que compartió reparto con Silvana Pampanini y Marcello Mastroianni, también fallecidos.



Además, participó en la película Ella(s), del director tinerfeño David Baute, rodada entre 2008 y 2009 y dedicada precisamente a la apasionante vida de su madre, Mercedes Pinto. Esta película recibió varios premios nacionales e internacionales y aborda la violencia machista que sufrió Mercedes Pinto durante su primer matrimonio en Tenerife.



Luego, al pedir la legalización del divorcio, fue expulsada de España por el dictador Primo de Rivera. Se marchó a Uruguay, donde nació Gustavo Rojo, y luego a Cuba y México, donde fallecería en octubre de 1976.



Gustavo Rojo, todo un galán del cine y hermano de otros dos actores muy conocidos en América, Rubén Rojo y Pituka de Foronda, también fallecidos, padecía una enfermedad que había mantenido en la más absoluta discreción.



El adiós de su hija



La hija de Gustavo Rojo, Ana Patricia, confirmó este sábado la noticia: "Se me fue mi padre... Fue un proceso largo que hemos llevado de acuerdo a sus deseos, de la manera más discreta posible, como siempre fue en toda su vida". "Se cerró el telón, pero su Luz, su amor y su enseñanza seguirá conmigo por siempre.. fuiste el mejor padre y el mejor abuelo... Te amo papá", publicó la actriz Ana Patricia Rojo, en su cuenta oficial de la red social de Twitter



El actor nació a bordo de un barco que atravesaba el océano Atlántico rumbo a Uruguay. Fue la travesía en la que su madre emprendió el exilio en América.



Llegó a México en la década de los cuarenta y desde entonces se destacó en cine, televisión y teatro, realizando, lo largo de 77 años de carrera artística, 39 películas y 40 telenovelas, entre ellas, Esmeralda, Rosa Salvaje, Mañana es primavera, Mundo de Juguete y El amor tiene cara de mujer, según informa la versión digital del Excelsior en México. En cine destacaron las cintas El gran calavera, Cuando tejen las arañas, Barrio de pasiones, Eterna agonía, Todo un caballero y S abor a mí, entre otras. Su última participación en teatro fue con la puesta en escena Perfume de Gardenia y antes estuvo en la obra 12 hombres en pugna. Fue acreedor de diversos galardones que reconocieron su trayectoria artística como Premio Bravo, Diosa de Plata y Pecime, todos en 2015.



Participó en programas como Desmadruga2 y Mujer Casos de la vida real. Además, expuso su vena cómica en emisiones como La hora pico y Diseñador Ambos sexos. Gustavo Rojo se destacó no sólo por su trayectoria, sino también por su extraordinario don de gentes, sonrisa y educación, siempre dispuesto a contestar a las preguntas de los periodistas, como señala Excelsior.



La última telenovela en que trabajo Gustavo Rojo fue Un camino hacia el destino (2016) coincidiendo en el reparto justamente con su hija Ana Patricia Rojo.