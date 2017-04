La gastronomía llega al teatro con 'Chefs', que se representará el día 29 en Santa Cruz

El próximo día 29 en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife se representará la obra de teatro Chefs de la mano de Yllana, compañía de teatro de humor gestual, y que ha sido seleccionada recientemente como obra candidata al Mejor Espectáculo Infantil o Familiar en la vigésima edición de los Premios Max de las Artes Escénicas.



Chefs es una mirada divertida sobre el fascinante mundo de la gastronomía. La historia se centra en un chef de gran prestigio que ha perdido la inspiración y que tiene que confiar en un disparatado equipo de cocineros para crear una receta espectacular y novedosa, para de este modo poder mantener las estrellas de su restaurante. Al mismo tiempo en la obra se hace un recorrido por distintas facetas del mundo de la cocina, como pueden ser la relación con los alimentos que ingerimos, los animales que nos alimentan, las diferentes cocinas y sabores del mundo y muchas más. En el transcurso de la representación también se podrán reconocer los egos, la competición entre estos "cocineros estrella" y todo lo que con mucho gusto va cayendo en la cazuela del humor de Yllana.



El club del buen comer. Los 35 Amigos Canarios del Buen Comer visitaron La Orotava para deleitar sus paladares disfrutando de la buena mesa y someter a examen propuestas culinarias y difundirlas para el general conocimiento. En esta ocasión el lugar escogido fue el restaurante del Hotel Rural Victoria. Ubicado en un bonito edificio del siglo XVII de La Orotava, cuidadosamente restaurado y con mucho encanto, se respira en él un ambiente relajado, exquisito y señorial con un excelente servicio que le caracteriza y le distingue. Además, cuenta con una excelente oferta gastronómica, en la que se pueden degustar desde las mejores verduras del Valle de La Orotava hasta unos raviolis crujientes de vieiras con espagueti de puerro y crema de dátiles, pasando por deliciosos solomillos de cochino negro canario un exquisito conejo en salmorejo a su manera, todo ello acompañado de una variada bodega con referencias de varias Denominaciones de Origen tanto canarias como peninsulares.



Frivolité: edición primavera del Wine&Sex de Bodegas Monje. La vigésimo sexta edición de Wine&Sex convertirá a Bodegas Monje en un paraíso hedonista donde el vino y la gastronomía transportarán a los asistentes al mundo del siglo de las luces, todo bajo la temática Frivolité en una noche erótica de vinos de puro libertinaje.



Moisés Rodríguez y Eduardo Pérez, chefs de Bodegas Monje, jugarán con los sabores e ingredientes y ofrecerán a los sentidos una sorpresa afrodisíaca como los aperitivos en Bohemia, entrantes con época o vicios de libertinos. Así de sugerente y misteriosa es la minuta acompañada con cinco vinos: Drago Blanco Seco y Afrutado, Rosado Bibiana, el Hollera Monje Tinto de maceración carbónica, el Tinto con Crianza Monje Listán Negro y para finalizar el delicado y sutil Dulce Monje Moscatel.



El Gobierno de Canarias estudia el uso de la tunera en zumos, bebidas y productos de cuarta gama. La consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) ha puesto en marcha un proyecto dirigido a estudiar el uso de la Opuntia, tradicionalmente conocida como tuna o higo chumbo, en la elaboración de zumos y otras bebidas, como producto de cuarta gama, es decir, el que se oferta al consumidor precortado y fresco, y para la obtención de sustancias con propiedades terapéuticas. A partir de esta fruta también se desarrollarán ingredientes con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antidiabéticas de uso en productos farmacéuticos y nutricionales, y se determinarán los extractos de tuna más interesantes para analizar su empleo en la elaboración de un alimento a base de leche de soja.



Más de 100 empresas canarias participan junto al Gobierno en ferias promocionales agroalimentarias. Las Consejerías de Agricultura, Economía y Turismo trabajan de forma conjunta para facilitar la externalización de las empresas canarias y la promoción de los productos agroalimentarios del Archipiélago mediante su puesta en valor en ferias profesionales tanto a nivel nacional como en el exterior y reforzar de esta manera las labores de fomento de nuestros productos en estos encuentros.



Además del Salón de Gourmets que se celebra la próxima semana, los tres citados departamentos autonómicos han colaborado junto a cabildos y empresas privadas para garantizar la presencia en otras ferias como Prowein (Düsseldorf, Alemania); Fruit Logistic (Berlín, Alemania); Fitur (Madrid); ITB (Berlín, Alemania); y diferentes citas de interés para el subsector de flores y plantas en la Península. Además, participarán en las próximas ediciones de Fenavin (Ciudad Real, en mayo); Fruit Attraction (Madrid, octubre); o World Travel Market (Londres, noviembre).



Un mundo de variedades de harinas distintas a la de trigo. Los cereales no sólo son la base del pan, sino de la mayoría de patrones alimentarios que existen. El trigo es el cereal que más peso tiene en la dieta mediterránea, siendo uno de sus usos más comunes la obtención de harina para elaborar pan. No obstante, existen otras alternativas que, por sus cualidades nutricionales y su perfil organoléptico, resultan excelentes para hacer que nuestra dieta sea más rica y equilibrada.



Las harinas que no provienen de cereales, bien sean de pseudocereales o leguminosas, no contienen gluten y son una excelente opción para las personas celíacas, existiendo una gran variedad de ellas de alta calidad. Alforfón, espelta, avena, arroz e incluso garbanzos pueden formar parte de panes exquisitos y con multitud de beneficios nutricionales, y suelen acompañarse de otras harinas o componentes con los que se pueda hacer pan y le doten de la consistencia necesaria.