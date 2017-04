Los astrónomos defenderán en Canarias el derecho inalienable al cielo oscuro

Los científicos asistentes al congreso internacional Preserving the skies, que comienza hoy en La Palma, abordarán las estrategias para combatir la polución lumínica y defender como inalienable el derecho a un cielo oscuro, afirmó ayer el astrónomo José Miguel Rodríguez Espinosa.



El investigador, que trabaja en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y es el presidente del comité científico organizador del congreso, señala en una nota del citado centro que Preserving the Skies se realiza para conmemorar el décimo aniversario de la Declaración Starlight de La Palma, con la que se quiso certificar el acceso a la luz de las estrellas para la humanidad.



"En diez años se ha avanzado poco, porque la indiscriminada iluminación de las ciudades ha seguido aumentando, pero también bastante porque en lugares seleccionados se ha conseguido racionalizar la iluminación nocturna", explica.



Insiste en que ha habido grandes avances, pero también deficiencias y ahora es el momento de revisar y producir nuevas ideas y estrategias para preservar el cielo oscuro. Detalla que la polución lumínica no solo es perjudicial para la astronomía, sino que también lo es "para el medio ambiente, para los pájaros y las plantas, para las tortugas, para nuestro ritmo de sueño y, en una palabra, para la cultura. Es importante para el disfrute humano, e importante para preservar el frágil equilibrio de la vida sobre la Tierra".



Por esta razón, el congreso abordará los cielos oscuros y la cultura, la biodiversidad, las nuevas tecnologías de iluminación y los cielos oscuros como motores del desarrollo. El congreso se desarrollará hasta el 21 de abril promovido por el Cabildo de La Palma, el IAC y la Fundación Starlight, con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Cuenta con el patrocinio de la Unesco, la Organización Mundial de Turismo, la Unión Astronómica Internacional, el Gobierno de Canarias, la Reserva de la Biosfera de La Palma, STARS4ALL y la Universidad de La Laguna.