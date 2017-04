Un hígado nuevo para ganar vida

El mes de abril de 1996, los quirófanos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc) acogieron por primera vez un trasplante de hígado. El pasado año el centro hospitalario celebró el 20 aniversario de esa primera intervención con cifras de récord en su trayectoria, después de cerrar el ejercicio con un total de 51 trasplantes de hígado y superar los 600 enfermos intervenidos.



Para alcanzar estos números se hace necesario un equipo de profesionales de diferentes especialidades y áreas, que son los que conforman la Unidad de Trasplante Hepático del Hunsc, hospital que además se ha consolidado como centro de referencia para toda la comunidad autónoma y uno de los grupos con mejores resultados clínicos a nivel nacional, según informan fuentes del propio hospital tinerfeño.



Entre 60 y 100 personas pueden formar parte de la logística que hace posible el funcionamiento de esta unidad del centro hospitalario chicharrero, que aúna a profesionales de las unidades de Aparato Digestivo y Hepatología, Cirugía, Anestesia, Medicina Intensiva, Anatomía Patológica, Hematología, Radiología, Farmacia, Esterilización y Hospitalización.



A este equipo sanitario se suman los trabajadores de otras áreas como seguridad, hostelería, limpieza, transporte, emergencias, 112, etcétera, que también participan en el complejo dispositivo que se pone en marcha cuando se va a realizar un trasplante.



La maquinaria que se desarrolla desde que un paciente requiere de un trasplante hepático, se consigue un órgano gracias a la donación de una familia solidaria y se efectúa uno de los procedimientos quirúrgicos más complejos de cuantos se realizan, trabaja casi como el engranaje de un reloj, cuyas piezas son los profesionales que intervienen para que todo el proceso salga con los resultados esperados.



La Unidad



En el caso del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, el programa de trasplante hepático alcanzó el pasado año, coincidiendo con su 20 aniversario, la cifra histórica de 51 trasplantes, batiendo su propia marca, que se encontraba hasta entonces en 44 intervenciones.



Esta cifra supone "casi a una operación de estas características por semana", destaca al respecto el jefe de la Unidad de Trasplante Hepático y del servicio de Cirugía General del centro hospitalario tinerfeño, Manuel Barrera.



Pero, además, ese mismo año los profesionales del Hunsc lograron superar la cifra de 600 hígados trasplantados y se realiza por primera vez en la historia de este programa en el Archipiélago un trasplante hepático procedente de un donante en parada cardio-circulatoria (denominada modalidad de asistolia tipo III).



Manuel Barrera recuerda que "el Programa de Trasplante Hepático del Hospital Universitario Nuestra. Señora de Candelaria es de los pocos a nivel nacional que cuentan con el reconocimiento de calidad de la norma ISO 9001:2008 de AENOR", un distintivo que refleja la calidad de la intervención que se realiza en el hospital tinerfeño.



Solidaridad



Para que la actividad de los trasplantes sea posible es necesaria la donación, un proceso en el que la figura altruista y solidaria de las familias es la pieza clave. Gracias a este gesto puede mejorarse la calidad de vida de los pacientes y en muchos casos ofrecer una segunda oportunidad a personas con patologías irreversibles que no pueden curarse con otro tratamiento médico que no sea el trasplante.



En el desarrollo de este complejo proceso trabaja el equipo de Coordinación de Trasplantes del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, profesionales que desempeñan un papel fundamental no sólo en la gestión de los trasplantes sino en los momentos previos a la hora de acceder a las familias, comunicarles la importancia de la donación en una circunstancia delicada como es la pérdida de un familiar y apoyarles en su decisión en todo momento, un trabajo que realiza personal entrenado y experto, y que representan el doctor Sergio Rodríguez y Purificación Cerro.



"Sin la colaboración y solidaridad de las familias de los donantes, este logro no sería posible, pues éste es el paso fundamental para que puedan realizarse este tipo de programas. Desde hace más de 20 años, este gesto de nuestra población nos sitúa como líderes de donación a nivel mundial", añaden.



Precisamente gracias a su trabajo, también se ha conseguido otro hito histórico en este centro hospitalario, como es la obtención del 'sí' de las familias de 30 donantes en 2016, un dato nunca antes logrado durante 20 años desde que se iniciara el programa de Trasplante Hepático en La Candelaria.