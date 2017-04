El Cabildo apoya a los enfermos y familiares de parkinson

El Cabildo Insular acogió ayer por la tarde la lectura del Manifiesto de la Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson de Tenerife, con motivo del día mundial dedicado a esta enfermedad que se celebró ayer. Durante la lectura de esta declaración, en la que estuvo presente la consejera de Acción Social, Coromoto Yanes, se homenajeó a todos los profesionales que atienden a los enfermos de parkinson "porque en su trabajo, entrega y pasión encontramos la esperanza para esta enfermedad".



La consejera de Acción Social, Coromoto Yanes, destacó la labor que desarrolla la Asociación de Parkinson de Tenerife al tiempo que mostró su esperanza en que una conmemoración como la de ayer sirva para impulsar la investigación de esta enfermedad neurodegenerativa. Junto a la consejera, apoyaron con su presencia en este acto la presidenta del IASS, Juana María Reyes, y la directora insular de Voluntariado e Inclusión Social, Juana de la Rosa.



El presidente de la Asociación Provincial de Familiares y Enfermos de Parkinson, Andrés Siverio, abrió la lectura del manifiesto con estas palabras: "(...) Hoy, en el día mundial del Parkinson, los afectados y afectadas, así como sus familiares, cuidadores y terapeutas celebramos que estos 200 años nos han ayudado a hacernos visibles, a que la sociedad cada vez comprenda más nuestra enfermedad, a que nos apoye con su comprensión, y no con su pena".



Andrés Siverio hizo referencia a la lucha que desde su organización se lleva a cabo para "ampliar recursos para una familia que sigue creciendo, cada vez somos más, en un espacio que nos va ahogando, pero no nos calla". El agradecimiento se dirigió también a los terapeutas, médicos e investigadores. "Brindamos homenaje a todos los profesionales que viven empeñados por el Parkinson; porque en su trabajo, su entrega y su pasión encontramos la esperanza para esta enfermedad".



La lectura de este Manifiesto estuvo acompañada de una suelta de globos. Este gesto se efectuó de forma previa a la iluminación de naranja de la fachada del Palacio Insular, color que identifica la lucha contra esta enfermedad. La Asociación Provincial de Familiares y Enfermos de Parkinson de Santa Cruz de Tenerife, con sede en El Cardonal, cuenta con 157 socios en su centro (unos 90 afectados por esta patología), situado en el barrio de El Cardonal, en La Laguna. La enfermedad de Parkinson afecta a mas de 150.000 personas en España y a unas 1.200 personas en Tenerife.



"El parkinson es una enfermedad neurodegenerativa y hasta ahora ningún tratamiento ha demostrado un efecto modificador de la misma, por lo que el gran reto de los próximos años será detener su progresión para lograr que no sea tan incapacitante", según aseguró ayer el doctor Juan Carlos Martínez Castrillo, jefe de la unidad de enfermedades neurodegenerativas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid durante una jornada con motivo del Día Mundial, organizada por la Asociación Parkinson Madrid.