El IAC indaga el efecto del magnetismo del Sol en la luz que emite en ultravioleta

Que existen campos magnéticos en el Sol es una evidencia para los científicos, pero para poder estudiarlos necesitan entender muy bien las huellas que dejan en la radiación que emana de la estrella. En particular, analizar los campos magnéticos de las regiones externas de la atmósfera solar (la cromosfera, región de transición y corona) es uno de los retos de la Astrofísica y en ese campo Javier Trujillo, del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), acaba de dar un paso muy importante al conseguir una de las más importantes subvenciones otorgadas por el Consejo Europeo de Investigación.



El físico contará con 2,5 millones de euros para realizar durante los próximos cinco años novedosas investigaciones sobre el efecto de los campos magnéticos en la polarización de la radiación que emite el Sol en todo su espectro. Según explica Javier Trujillo "uno de los objetivos será estudiar el rango ultravioleta del espectro, lo que permitirá determinar las líneas espectrales más idóneas para investigar con futuras misiones espaciales la enigmática región de transición entre la cromosfera y la corona".



Trujillo, que aclara que los rangos visible e infrarrojo del espectro solar serán también estudiados en profundidad, ya ha logrado avances en esa dirección. En 2011, junto con su equipo, realizó una investigación teórica en la que concluía que "los procesos de absorción y emisión de fotones por parte de los átomos de la región de transición del Sol, entre la cromosfera y la corona, producen polarización lineal en la radiación de una fuerte línea espectral del hidrógeno llamada Lyman-alpha que está en el ultravioleta, y que esa polarización es sensible al campo magnético: si no hay, la polarización va a ser significativa, y si hay un campo magnético, la polarización va a disminuir y va a cambiar de orientación", dice.



Dicha predicción basada en complejos cálculos motivó el desarrollo de un telescopio, que en septiembre de 2015 fue lanzado al espacio mediante un cohete suborbital de la NASA, lo que permitió medir por primera vez la polarización de la radiación ultravioleta y demostrar que la teoría era cierta. En colaboración con un grupo de Japón y la NASA, se diseñó un instrumento que, explica Trujillo, "es capaz de medir no solo la intensidad de la radiación Lyman-alpha sino además cómo es su polarización en función de la longitud de onda".



El instrumento, denominado Clasp, se movió "en trayectoria parabólica", de tal manera que al alcanzar los 150 kilómetros de altura, tras desprenderse el cohete, empezó a tomar datos. "Llegó a los 300 kilómetros de altura antes de caer de nuevo a la Tierra y durante cinco minutos midió la intensidad y polarización de la radiación ultravioleta siempre apuntando al Sol", explica el investigador quien añadió que "todo funcionó muy bien y cuando analizamos los datos vimos que los resultados confirmaban nuestros resultados teóricos", aclara el investigador.



Tal ha sido el éxito de este experimento que hace unos meses la NASA aceptó realizar un segundo lanzamiento en 2019, para explorar otra región del espectro ultravioleta del Sol con vistas a confirmar o refutar otra de las investigaciones teóricas del físico del IAC y su grupo, quien comenta que "el segundo vuelo de Clasp se centrará en las líneas resonantes fuertes de magnesio ionizado".



Para desarrollar su proyecto de investigación en el marco de los subvención recibida del Consejo Europeo de Investigación, el científico confía antes que nada en encontrar y motivar a jóvenes científicos con la base necesaria para participar en este proyecto, una cuestión que admitió que es compleja puesto que "son pocos los jóvenes investigadores que conocen en profundidad la física de la interacción entre radiación y átomos en presencia de campos magnéticos".



"Lo vamos a conseguir, eso no lo dudo", resumió el científico del IAC pues "tendré además la colaboración de excelentes investigadores del IAC y de otros centros de prestigio internacional". El grupo de investigación desarrollará y aplicará novedosos métodos para investigar el magnetismo de la atmósfera solar mediante la medida y modelización de la polarización del espectro solar.



Investigar los campos magnéticos de la atmósfera solar es de crucial importancia por varias razones. Por ejemplo, ayudará a resolver definitivamente "uno de los grandes enigmas de la Astrofísica". A medida que nos alejamos de la aparente superficie de la bola que vemos durante cada puesta de Sol, en menos de 100 kilómetros la temperatura de la atmósfera solar pasa de menos de 10.000 grados a más un millón de grados. "Es como si te vas alejando de una hoguera y mientras sientes menos y menos calor, de repente experimentas que te abrasas por completo", dice Javier Trujillo quien aclara que "solo sabemos que tiene que ver con la propagación y disipación de energía por medio de los campos magnéticos de la atmósfera solar".



Toda la energía que se almacena en la atmósfera del Sol a través de sus campos magnéticos es, además, la que provoca sus fenómenos explosivos, tales como las impresionantes eyecciones de masa en las que millones de toneladas de gas coronal son expulsadas al espacio, lo que constituye una seria amenaza para astronautas en misiones espaciales y para los satélites artificiales en órbita alrededor de la Tierra.



El investigador tiene claro que "al margen de que el ser humano es curioso por naturaleza", este campo de investigación ofrece "un sinfín de oportunidades para jóvenes investigadores deseosos de aprender física y tecnología estudiando nuestra estrella más cercana, que es la que hace posible la vida en nuestro planeta".