Una agrupación canaria traerá a un niño senegalés con ictiosis para tratarlo

La asociación Gente Solidaria de Candelaria (GSC) encontró en Senegal, durante una de sus colaboraciones en las que llevan ropa, juguetes y medicamentos a los más necesitados, a un niño en un grave estado debido a una extraña patología. Se trata de Mohamed, de solo dos años, y que padece ictiosis congénita, una enfermedad rara que causa la descamación de la piel y en consecuencia que esta se caiga, causando dolor, picores e infecciones, además de dificultar que Mohamed extienda sus brazos y piernas. Desde GSC trabajan ahora para conseguir traer a Mohamed a Tenerife para que pueda recibir los cuidados adecuados a su situación.



Han recaudado ya casi 9.000 euros de donaciones para pagar el tratamiento de Mohamed y el viaje de él y su familia. También consiguieron, en una semana, los pasaportes necesarios de Mohamed, su padre y Sophie Gueye, una cuidadora voluntaria del colectivo senegalés Raíces de la Esperanza. Tan solo falta el de la madre de Mohamed, que no fue registrada al nacer y por tanto no aparece en los registros del país africano. Conseguir este pasaporte llevaría meses y por tanto han decidido que su madre se quede en Senegal.



Faltan los visados, que debe conceder el consulado español. Antonio Ordóñez Ortega, uno de los fundadores de GSC, afirma desde sus experiencias anteriores en Senegal que es prácticamente imposible obtenerlos si no intercede alguna institución española, sea el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife o la Subdelegación del Gobierno en la provincia.



Según Ordóñez al tratarse de un asunto humanitario "se podría arreglar en diez minutos, con una llamada de las instituciones canarias al Ministerio de Asuntos Exteriores", pues considera que cumplen todos los requisitos. Ordóñez se compromete a "hacerse responsable de ellos", alojarlos y pagar los gastos de transporte y alojamiento. "Lo único que solicitamos" explica, "es que concedan los visados. Es un problema de gestión".



Tras consultar con la familia y médicos senegaleses sobre la enfermedad de Mohamed, la expedición de GSC le dejó "ropa para un año", con el fin de que pueda cambiarse a diario y sufra menos irritación dérmica. Al volver a la Isla "les quedó la espina clavada", a raíz de lo cual, dado que no sabían qué procedimiento seguir para traerlo a la isla contactaron con el periodista Víctor Brito, de Mírame TV, que les puso en contacto con Cristina Valido, consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, con quien esperan reunirse esta semana. También publicaron en las redes sociales el caso, a raíz de lo cual recaudaron en una semana 8.950 euros. Ordóñez se declara encantado con la reacción de la gente, y de hecho cuenta que han "cortado las recaudaciones" pues la cantidad les parecía ya excesiva.



Desde GSC afirman que la enfermedad que sufre Mohamed es ictiosis congénita. Ordóñez asegura que aún con tratamiento, los que padecen esta variedad de ictiosis "suelen morir a los 10 o 20 años como máximo", debido a las "permanentes infecciones" causadas por la caída de la piel. Lo que quieren es que Mohamed "deje de sufrir". Relata Ordóñez que cuando llegaron al pueblo de Mohamed con ropa y juguetes les llamó la atención que había una familia que no se les acercaba, algo que les resultó muy extraño. Al acercarse vieron el estado de Mohamed, y "casi les asustó un poco".



Aunque no hay cura para la ictiosis, sí hay tratamientos para reducir el dolor. El objetivo es que pase unos días en Tenerife -de conseguir el visado, Mohamed y su familia podrían estar un máximo de 30 días- para que sea diagnosticado, y luego regresar a Senegal con gran cantidad de medicina y pomadas, y además acondicionar su casa. Por el momento, y a la espera de los visados, desde GSC dicen haber enviado unos 300 euros de medicamentos.



Ordóñez admite haber recibido críticas a través de las redes sociales referentes a que den ayuda a un niño extranjero, mientras existen en la Isla otros niños en situaciones de pobreza, o con enfermedades raras como la de Mohamed. "De los 1.000 o 2.000 comentarios hemos recibido tres que en pocas palabras nos dicen que nos dediquemos a los de aquí y nos olvidemos de los de allá" declara. Al respecto contesta que ya han ayudado a otros niños de Tenerife, y que "no le deben nada a nadie". "Simplemente porque ahora le toca a un niño de color negro" publicó en Facebook, "no es olvidarse de la gente de aquí". "Hacen falta iniciativas para todo el mundo, sobre todo iniciativas sin colores ni banderas", concluye.