Sanidad recupera el suministro de la vacuna contra el tétanos y la difteria

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informó ayer de la normalización del suministro de la vacuna tétanos-difteria (Td), por lo que deja sin efecto las medidas acerca de la restricción de su suministro adoptadas el pasado 20 de febrero.



La Administración sanitaria explica en un comunicado que estas medidas suponían la suspensión de la dosis de recuerdo a los adolescentes de 14 años y a los adultos, la priorización de la vacunación ante heridas tetanígenas, y la emisión de indicaciones específicas para primovacunación en adultos tras la valoración individual de riesgo.



Estas medidas, agrega Sanidad, se adoptaron para garantizar que la situación de dificultades en el suministro de la vacuna contra el tétanos y la difteria no supusiera un riesgo para la población, y que las personas que lo necesitaran, por valoración del riesgo individual, dispusieran de la cobertura vacunal adecuada.



A partir de ahora se procederá a la recaptación activa de aquellos adolescentes y pacientes a los cuales se les aplicó la suspensión temporal establecida, al objeto de normalizar su calendario vacunal.



La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad mantendrá un seguimiento continuado de la situación, e irá actualizando las recomendaciones según la evolución de los acontecimientos, agrega la nota.



En concreto, las recomendaciones de utilización de vacunas Td incluye a los niños de 14 años, así como adultos no vacunados o aquellos con primovacunación incompleta o los que requieran dosis de recuerdo. Además, se suministra en casos en los que se requiera profilaxis por heridas o lesiones tetanígenas.



Desabastecimiento



El pasado mes de febrero, después de varias semanas en las que las comunidades autónomas venían alertando del problema de suministro de la vacuna , el Ministerio de Sanidad declaró su desabastecimiento oficial a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.



Desde el Gobierno canario aclararon entonces que las medidas adoptadas por la falta de vacunas suficientes para cubrir las necesidades "no suponían riesgo alguno para la población infantil de 14 años ya que ha completado su calendario de vacunación y está protegida frente a esas enfermedades".



Las autoridades sanitarias regionales con el Ministerio de Sanidad al frente, decidieron dar prioridad a la vacunación con tétanos y difteria en la profilaxis por "heridas tetanígenas". Es decir, para evitar contagios por emergencias como accidentes o caídas, se reserva una cantidad de dosis suficientes con las que poder hacer frente a cualquier situación de alarma.



De esta manera, aquellos que necesitaron la vacuna, la recibieron atendiendo a una valoración del riesgo de forma individual., siempre con la preceptiva prescripción médica