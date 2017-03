Marea Blanca critica que un tercio de las camas estén en la concertada

Marea Blanca Tenerife denunció ayer que una de cada tres camas sanitarias en el Archipiélago están gestionadas por la sanidad concertada. El colectivo presentó las principales acciones que desarrollarán a lo largo de los próximos meses, actos que culminarán el próximo 18 de mayo con la manifestación convocada a nivel nacional para denunciar la mala situación del sistema sanitario en España. La escasez en la elaboración de los presupuestos destinados a sanidad, la mala gestión en los centros hospitalarios y la falta de voluntad política son las principales causas sobre las que Marea Blanca centra su atención para dar a conocer los problemas de la sanidad en las Islas.



Entre los datos que maneja este colectivo está que "el 18% de los canarios ha tenido que recurrir a un seguro privado para disponer de asistencia sanitaria", según manifestó Dácil Afonso, una de las portavoces de este grupo. A esto se une que "los trabajadores sanitarios han tenido que triplicar sus esfuerzos para dar un servicio asistencial de calidad", manifestó. Las urgencias "masificadas y colapsadas" son otra prueba que a su entender dejan clara la situación que "sufren" los ciudadanos y los profesionales.



Afonso recordó que se trata de un problema "insostenible" que la Asociación Para la Defensa de la Sanidad "lleva años denunciando". "Canarias figura en el última posición en buenos resultados de listas de espera", confirmó. "Hay que tratar a la sanidad como se merece", sentenció para dejar claro que Marea Blanca Tenerife "no va en contra de ningún partido político. Su intención es trabajar para mejorar la sanidad", añadió.



Jorge Bethencourt, otro de los portavoces de este colectivo, abogó por la creación de una ley canaria de Sanidad y Salud, con el consenso de todas las formaciones. Además, recordó que el Plan de Salud que se aprobó para los años 2016-2017 todavía "no puso en marcha". "La población sufre, está insatisfecha, y no ve solución", reconoció. "Desde el año 2009, cuando empezaron los recortes en sanidad, Canarias fue junto con Cataluña, la comunidad donde más se recortó", recordó Bethencourt.



Por su parte, Guillermo de la Barreda, subrayó que el problema no radica solamente en la falta de inversión pública. "Llevamos tres legislaturas con una Iniciativa Legislativa Popular presentada, con las firmas necesarias, y no se ha hecho nada porque falta voluntad política", matizó otro de los representantes de Marea Blanca. "Parece que tenemos una sanidad del siglo XIX o XX, no del siglo XXI", expuso.



Para De la Barreda una de las soluciones sería que se ponga en marcha un programa de atención a los enfermos crónicos, centrando todos los esfuerzos en ellos y no es los agudos. "Los enfermos crónicos representan el 80% de los consultas y no hay una política específica para ellos", remarcó. De prevenir su llegada a las consultas, y por tanto al resto de departamentos, se ahorraría una gran suma de dinero que podría destinarse a otras prestaciones.



Durante estos días, la Marea Blanca realizará charlas informativos en diferentes localizaciones de la Isla, para lo que cuenta con el apoyo de colectivos ciudadanos y sindicatos, así como de colegios profesionales y también algunas organizaciones políticas. Su acto más importante antes de la manifestación del 18 de mayo, será la mesa redonda organizada el 6 de abril en la Plaza de La Candelaria, abierta a toda la ciudadanía y coincidiendo con las movilizaciones estatales del 7 de abril, día mundial de la Salud. Para este acto en concreto buscan el apoyo de forma expreso de los sindicatos más representativos y también proponerles un encuentro inmediato para organizar lo que consideran un "necesario trabajo conjunto".



La idea de Marea Blanca Tenerife es trabajar para lograr la máxima vinculación del movimiento sindical con el proceso organizativo de la Marea, desarrollando una agenda conjunta para confluir en las diversas acciones que se propongan a favor de la salud y la sanidad pública. Esta es una de las razones por las que apoya la convocatoria de manifestación que han hecho los sindicatos con mayor representación para el 18 de mayo y trabaja para que la concentración salga adelante tanto en los centros sanitarios como en el entramado ciudadano, difundiéndola en las diferentes actividades que ponga en marcha como en las reuniones programadas en distintas localidades y con variados sectores de la ciudadanía.