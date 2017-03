Europa financia un estudio del IAC de la polarización del Sol durante cinco años

El investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Javier Trujillo Bueno, ha logrado un subvención del Consejo Europeo de Investigador, denominada ERC Advanced Grant y destinada a proyectos de excelencia científica de todo el mundo. Los fondos que recibirá el científico del IAC servirán para llevar a cabo durante cinco años novedosas investigaciones obre la polarización de la radiación del Sol y la actividad magnética de la atmósfera solar. Según explica el IAC en un comunicado e es la primera vez que un científico español consigue una ERC Advanced Grant en el campo de las "Ciencias del Universo".



El proyecto, titulado Polarized Radiation Diagnostics for Exploring the Magnetism of the Outer Solar Atmosphere (Polmag), se destinará al desarrollo de novedosos métodos para investigar el magnetismo de las regiones externas de la atmósfera solar, basados en la medida e interpretación teórica de la polarización de la radiación del espectro solar. Los resultados podrían abrir una nueva ventana de investigación en Astrofísica con implicaciones muy importantes para nuestra comprensión del Sol y su actividad magnética, asegura el Instituto.



Polmag comenzará en 2018 y tendrá una duración de cinco años. Desde el IAC, Javier Trujillo Bueno coordinará un equipo investigador que contará con el apoyo de la Oficina de Proyectos Institucionales y Transferencia de Resultados y del Área de Investigación. Javier Trujillo Bueno es doctor en Física por la Universidad de Gotinga (Alemania) y profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el IAC. Cuenta con una dilatada experiencia en Física Solar, concretamente, en magnetismo solar y estelar, espectro-polarimetría teórica y observacional, teoría cuántica de la polarización de la luz, transferencia de radiación en plasmas magnetizados y simulaciones numéricas.



Durante los últimos 20 años ha sido pionero en el desarrollo de investigaciones para estudiar el plasma magnetizado del Sol y, desde el año 2011, es uno de los investigadores principales de Clasp, una serie de experimentos espaciales realizados con cohetes suborbitales de la NASA, motivados por las investigaciones teóricas de Trujillo Bueno y su grupo. Estos y otros hitos le han valido para ser el primer científico de España en conseguir una ERC Advanced Grant en el campo de las Ciencias del Universo.



La consecución de esta Advanced Grant es un nuevo éxito del grupo de Física Solar del IAC, que es también motor fundamental del proyecto Telescopio Solar Europeo (EST), una de las instalaciones científicas estratégicas europeas que se construirá en los Observatorios de Canarias. "El reconocimiento que hace el Consejo Europeo de Investigación del trabajo del profesor Trujillo Bueno es un indicador más de la alta calidad investigadora y excelencia del grupo de Física Solar en el Instituto, así como una garantía de éxito del futuro Telescopio Solar Europeo, cuya construcción esperamos que sea decididamente apoyada por el Gobierno de Canarias y el de España", subraya Rafael Rebolo, director del IAC.