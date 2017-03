Premian un proyecto del HUC sobre lactancia materna

Amadrina a una primeriza, un proyecto del Hospital Universitario de Canarias (HUC), adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, surge para dar apoyo a las madres que desean lactar a través de la participación de otras madres experimentadas en lactancia. Consiste en una nueva página web diseñada para este fin por la matrona Aythamy González Darias que ha sido galardonada como mejor proyecto en los premios Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN).

Se trata de un reconocimiento, otorgado el pasado sábado durante el Congreso Nacional de Lactancia celebrado en Zaragoza, a un nuevo proyecto que se sustenta en los resultados de la prueba piloto desarrollados a lo largo de este año en el que se han implantado mejoras que presuponen aumentará la actividad de la plataforma.

Desde las instituciones competentes en materia de salud se insta a las mujeres a recuperar el protagonismo e independencia en el parto y crianza de sus recién nacidos informando de forma actualizada y veraz sobre los beneficios o inconvenientes que asumen con la elección del tipo de lactancia para sus hijos. Sin embargo, la puesta en práctica del amamantamiento está llena de dificultades que justifican que las tasas de lactancia materna en España disten mucho de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud(OMS).

Por este motivo, la matrona del HUC Aythamy González, pensó poner en contacto a través de este proyecto, que ha contado con la colaboración de la Universidad de La Laguna y ha sido previamente becado por la Fundación Canaria de Investigación, a madres primerizas con madres experimentadas en lactancia materna (madrinas) a través de una web y así solventar dudas en cualquier momento del día durante los 6 primeros meses de vida del bebé.

De esta manera, las madrinas han brindado su apoyo y guiado a las madres primerizas para aumentar los niveles de autoeficacia con el objetivo de lograr que amamanten con éxito a sus recién nacidos.

En este nuevo proyecto premiado por la IHAN, se basa en la experiencia de un proyecto previo en los que los resultados en la duración en la lactancia de las madres amadrinadas es superior a las no amadrinadadas. Como mejora, se adelantará el momento de la captación de las madres primerizas llevándolo a cabo en la consulta de obstetricia de final de gestación del HUC, donde se realiza el control obstétrico de las últimas semanas del embarazo. En ese momento se informará del uso de la plataforma a las futuras primerizas que deseen participar en este nuevo proyecto.

Otra de las mejoras del proyecto supone la nueva versión de la Web/App Amadrina a una primeriza logrando que la conversación entre las madrinas y primerizas pueda ser más fluida y directa. Esto permitirá que el acompañamiento sea más accesible y que la primeriza convierta a su madrina asignada en su referente durante el período de lactancia.

En el proyecto inicial, además de incluir en la web apartado de las conversaciones entre madrina-primeriza (chats), también contenía información sobre lactancia, crianza y maternidad que el equipo investigador creyó relevante y pertinente ofrecer, tanto a las primerizas como a las madrinas que tuvieron acceso a dicho espacio virtual, siempre ofreciendo la última evidencia científica disponible. Esa información fue consultada por casi todas las participantes incluidas en la web. Estas acciones se mantendrán en el desarrollo del nuevo proyecto premiado por la IHAN dado que obtuvieron la respuesta deseada.

La madrina de lactancia es una madre voluntaria que acompaña y guía durante el amamantamiento a una madre primeriza, logrando que la reciente madre tenga un apoyo directo one to one.

La selección de las madrinas se hizo en diferentes entornos donde se informó del proyecto y se solicitó la ayuda y colaboración de las mismas. Muchas de las madrinas son matronas y enfermeras, como requisito fundamental es que hayan sido madres y deseen participar amadrinando a primerizas (de Atención Primaria y Especializada), y el otro porcentaje mayoritario de madrinas son madres experimentadas en al amamantamiento captadas a través de grupos de apoyo a la lactancia que han sido claves para el desarrollo de el primer estudio y que se sumarán a este nuevo y premiado proyecto.

Todas las madrinas que quisieron sumarse al proyecto inicial asistieron a sesiones para ser informadas sobre las estrategias de apoyo para aumentar el grado de autoeficacia en las madres primerizas. Hubo gran aceptación por parte de este grupo llegando a recibir muchas solicitudes por mail, no todas pudieron ser contestadas. En la actualidad hay 70 madrinas activas que forman parte de la plataforma online y participan en este proyecto.

Los resultados de la prueba piloto ponen de manifiesto que este proyecto novedoso puede ser de gran ayuda para aumentar las cifras de lactancia materna exclusiva en los recién nacidos de nuestro entorno. Tras seis meses de seguimiento de la población a estudio, se ha verificado que las madres adscritas al programa lactan más tiempo y están más motivadas que el grupo control.

Para la matrona del HUC e investigadora principal del proyecto, Aythamy González Darias, "se han respondido dudas y ha servido de gran apoyo a madres en situaciones de vulnerabilidad respecto a sus lactancias, logrando calmar la ansiedad y consiguiendo el objetivo: promover y aumentar la lactancia materna exclusiva los primeros seis meses".

Desde la entrega del premio IHAN, el equipo investigador comenzará a trabajar para empezar de nuevo con la captación de 46 primerizas que cumplan los criterios de inclusión establecidos y exponer los resultados cuando finalice los 6 meses de seguimiento. En función de estos nuevos resultados, el proyecto se podrá extender a todas las primerizas que deseen ser amadrinadas para lograr los 6 meses de lactancia materna exclusiva tal y como recomiendan la OMS y la IHAN.