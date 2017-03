Especial Los Rodeos: 40 años de la mayor tragedia aérea

Es prácticamente imposible que se vuelva a repetir la cadena de acontecimientos fatales que desembocaron en la que sigue siendo la mayor tragedia de la aviación comercial. Porque fueron tantas las casualidades que la catástrofe del aeropuerto de Los Rodeos es un ejemplo de manual de la ley de Murphy: si algo puede salir mal, saldrá mal. Todo lo que pasó aquel domingo 27 de marzo de 1977 en la instalación lagunera salió mal, rematadamente mal.

El próximo lunes se cumple el 40 aniversario del choque de dos Jumbos en la pista del aeropuerto de Los Rodeos, que provocó la muerte de 583 personas. Mucha gente sigue acordándose de todo aquel horror y Tenerife sigue siendo mencionada por aquella pesadilla que le tocó sufrir. Dada la trascendencia de este acontecimiento histórico, LA OPINIÓN DE TENERIFE ofrece desde este jueves un Especial titulado 40 años de la tragedia de Los Rodeos con una colección de artículos y entrevistas publicados por este diario en anteriores efemérides.

El Especial de LA OPINIÓN DE TENERIFE hace un recorrido por los momentos claves de la tragedia, ofrece un vídeo con gráficos de los detalles del choque de los dos aviones, todas esas coincidencias fatales que concluyeron en el desastre, así como varias entrevistas a protagonistas y una amplia galería fotográfica.

Uno de los documentos más interesantes es una entrevista a Robert Bragg. En agosto de 2004, el excomandante de la compañía aérea Pan Am concedió una entrevista a LA OPINIÓN DE TENERIFE. En ella reconocía que nunca olvidará aquel fatídico 27 de marzo de 1977, pues él era el copiloto del Boeing 747 que colisionó con el jumbo de la compañía holandesa KLM en el aeropuerto de Los Rodeos. Tres meses después del accidente, Robert Bragg se atrevió de nuevo a pilotar un avión y continuó 22 años más. Falleció el pasado 24 de febrero a los 79 años.

En la entrevista, Bragg admitió: "No fue nuestra culpa, no me quedó ningún trauma". "Sólo cuando vi las luces, me di cuenta de que se estaba moviendo pero no me lo creía. Fue una sensación de shock. No creía lo que estaba pasando. Le dije al comandante: "¡Sal de pista, sal de pista!", le dio máxima potencia, giró... y...".

La crónica de aquel acontecimiento comienza así: "Es fácil tirar del tópico: lo que iban a ser unas vacaciones terminó en tragedia de hierro, fuego y cuerpos carbonizados. El próximo lunes se cumplen 40 años de la que sigue siendo la mayor tragedia de la aviación comercial. Un total de 583 personas perdieron la vida en el choque de dos Jumbos en plena pista del aeropuerto de Los Rodeos. Esta es la crónica de aquel desastre que sigue recordando con dolor Tenerife, Canarias y el mundo entero".

"Los pasajeros que se subieron al avión Boeing 747 matrícula N 736 P de la compañía Pan Am en Los Angeles,el 26 de marzo de 1977 a las 01:29 horas (horario de Greenwich como para todas las horas señaladas en este texto), ya noche en California, iban con la cabeza puesta en llegar a Grecia. Son 380 pasajeros, en su mayoría jubilados, que viajan para embarcarse en el crucero Golden Odyssey con la idea de hacer un viaje de 12 días por el Mediterráneo".

La galería de fotos nos lleva a aquel domingo y a los durísimos días posteriores, en los que hubo que desplegar una labor ingente para identificar los restos de las víctimas mortales y repatriarlas a sus lugares de origen, principalmente Estados Unidos y Holanda.