Un 'youtuber' acosa a chicas de Oviedo besándolas sin su consentimiento

"Hoy he salido a besar desconocidas con un supuesto truco de magia, pero en realidad no es ningún truco. Es simplemente una broma y ha salido muy bien, aunque me he llevado una torta". Esta es parte del mensaje final que "Wilson Alfonso" dedica a los seguidores de su canal de Youtube y de Twitter. Allí cuelga los vídeos que hace con ayuda de un cámara y bajo la temática "mujeres y bromas". El objetivo final es besar en la boca a las chicas que para por la calle. Unas caen en la trampa y otras no, y las que lo hacen no se lo toman nada bien. "Tú de qué vas", "Me cago en tu p... madre" o "No me siento muy bien en este momento" son las reacciones que consigue junto a alguna que otra bofetada.

Usuarios de las redes sociales y colectivos feministas tildan la conducta de "Wilson Alfonso" de "acoso" e incluso aseguran que informarán a la policía de lo que está haciendo. Lo cierto es que a día de hoy la Policía Nacional no tiene constancia de denuncia alguna, aunque los vídeos corren como la pólvora en internet acompañados de comentarios que instan al autor a borrarlos y dejar de salir a la calle en busca de mujeres a las que robar un beso. "Tenías que hacerlo con el mozo de alguna delante. Valiente" o "Como te cacen por Oviedo no te quejes, babas", son algunos ejemplos de las críticas.

Las formas de Wilson Alfonso de engañar a las chicas varían, aunque siempre empieza de la misma manera. Las aborda sin más, les pregunta su nombre y su nacionalidad -muchas de sus "víctimas" son extranjeras-, y a partir de ahí expone un truco diferente. Uno es el "beso o billete". La chica tiene que intentar atrapar con el índice y el pulgar el dinero cuando él lo suelte entre sus dedos. "Si lo atrapas, te lo quedas, y si pierdes, me das un beso". La mayoría se niega a jugar, pero otras aceptan sin saber que el beso será en la boca. En otra modalidad "Wilson Alfonso", que lleva gafas, le pide a una chica que cierre los ojos un instante haciéndole creer que va a hacer algo con los lentes. De hecho, se los quita y se los guarda en un bolsillo con mucha ceremonia, pero cuando ella lleva varios segundos con los ojos cerrados, le agarra la cabeza y le planta un beso.