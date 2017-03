El segundo día de temporal deja granizo en varias zonas de la Isla

La segunda jornada del temporal que azota el Archipiélago dejó una lluvia de granizo en varios puntos de la geografía insular. La granizada, que el sábado se había hecho sentir fundamentalmente en las islas de la provincia de Las Palmas, hasta el punto de que parte de La Geria, en Lanzarote, se cubrió de hielo, se trasladó ayer a Tenerife y las islas de la demarcación occidental.



Santa Cruz y La Laguna sufrieron la caída de pequeñas piedras de hielo, sin que hasta el cierre de esta edición hubiera que lamentar graves daños. Asimismo, algunos puntos del sur de la Isla también sufrieron la caída de granizo, algo que no es nada habitual en esta zona de Tenerife, lo que llevó a muchos de los vecinos a grabar vídeos de lo que denominan un "peculiar" suceso. De hecho, en Granadilla asistieron a una inusual estampa de algunas calles de blanco por el granizo. Por el contrario, en otros enclaves de Tenerife y a las mismas horas que granizaba en estos lugares, se disfrutó de altas temperaturas y cielos despejados, como en algunos puntos del norte de la Isla. Un contraste inusual que tuvo a la Isla en un variopinto estado climatológico.



La estampa de la jornada en Tenerife, que el sábado no se pudo observar con claridad por las nubes que ocultaban la visión del volcán, fue la instantánea del Teide nevado desde la base hasta el pico. Desde primera hora de la mañana, el Twitter de Carreteras de Tenerife daba aviso del cierre de varias vías: accesos al Teide (hielo y nieve) y la carretera TF-31 (la de entrada y salida del Puerto de la Cruz por Martiánez). No obstante, a las 13:30 horas de ayer informó de que se reabría al tráfico la entrada al Parque Nacional por la carretera de La Esperanza, desde el Portillo Alto al Teleférico, de modo que los más aventureros pudieron acercarse al Teide tanto por el norte (La Orotava y La Esperanza) como por el sur.



En otras islas, la nieve quiso hacer acto de presencia antes de que se marche en las próximas horas el temporal que también se ha hecho sentir en Gran Canaria. Aunque ayer lo hizo de una forma casi testimonial, ya que apenas llegó a cuajar. Los granizos y las intensas lluvias volvieron a gozar de un especial protagonismo por buena parte de las Medianías. Las temperaturas bajaron ayer hasta casi un grado en el centro de la Isla. Esto permitió que municipios como los de Moya, Guía, Firgas, San Mateo, Artenara y otras localidades del interior se vieron de esta forma, y otra vez, expuestas al granizo en mayor o menor medida.