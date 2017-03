La ULL presume de 225 años de historia

En 1792 un Real Decreto dio orden a la creación institucional de la entonces Universidad de San Fernando, que a la postre fuera bautizada como Universidad de La Laguna (ULL). Ahora, 225 años después, la institución entiende que es momento de poner en valor la trayectoria, el presente y la proyección del centro académico y lo hará a través de un programa de actos que se desarrollarán desde el próximo lunes hasta finales de año.



El rector de la Universidad lagunera, Antonio Martinón, entendió esta efeméride como una oportunidad para "presentar lo que somos a la sociedad y poner sobre la mesa lo que hacemos" y añadió que "se trata de una manera de reforzar las relaciones con los agentes sociales". Aún así, el dirigente universitario rechazó que existiera problemas en los vínculos entre la ULL y el resto de instituciones y de hecho aseguró que "las relaciones son óptimas, tanto con los responsables políticos como culturales y empresariales" y añadió respecto a estos últimos que "la relación ahora está mejor que nunca", un avance en el que considera primordial la existencia de prácticas en empresa. "Tenemos entre 3.00 y 4.000 estudiantes cursando esa asignatura, lo que favorece que el mundo económico conozca lo que se hace en la casa", señaló.



No obstante, Antonio Martinón entendió que el sentimiento de arraigo de la población respecto a la institución no es algo novedoso. Es más, defendió que "la ULL es la capital espiritual de las Islas porque fue aquí donde se fraguó la idea de Canarias". En esa línea, recordó que "la mayor parte de los dirigentes políticos, empresariales y sociales del Archipiélago se formaron en estas aulas" y destacó especialmente que en aquel 1792 "fue la propia sociedad canaria la que demandó la creación de un centro de estudios superiores".



De hecho, la conmemoración se refiere a esa circunstancia, si bien tanto Martinón como la presidenta del comité organizador, Marisa Tejedor, destacaron que el inicio efectivo de las clases no se produjo hasta 26 años después.



Tejedor fue la encarga de desgranar algunos de los actos más relevantes incluidos en la conmemoración, que según sus palabras "incluye un programa variado y abierto, con posibilidad de añadir nuevas actividades". La celebración arranca el próximo lunes con el desarrollo del acto institucional en el Paraninfo, en el que destaca por un lado la conferencia del exdirector general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, y por otro la entrega de la Medalla de Oro de la ULL al Ayuntamiento de La Laguna.



Respecto al primero, Marisa Tejedor explicó que "ya formó parte de la conmemoración del segundo centenario de la ULL", mientras que el rector auguró que se tratará de una charla "muy interesante" puesto que abordará los retos de la sociedad y el papel que puede jugar el sistema universitario. Sobre la entrega de la Medalla al Consistorio, Antonio Martinón aseguró que "será una de las grandes satisfacciones que tendré como rector".



Aludió a este hecho a la estrecha relación entre el Ayuntamiento y la Universidad puesto que "no se entiende una sin la otra". Esta tesis fue avalada por el alcalde lagunero, José Alberto Díaz, quien destacó "las relaciones históricas" entre ambas instituciones. "La Laguna es una ciudad de convivencia gracias a la ULL, que además ha contribuido al sentimiento de canariedad en toda la Comunidad Autónoma", concluyó.