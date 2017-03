Treinta médicos militares españoles intervinieron en la guerra de Vietnam

Cuando los primeros doce médicos españoles llegaron a Vietnam dentro del plan de apoyo que el general Franco prestó a los americanos, un sargento del Ejército de aquel país que acudió a recibirlos se quedó mirando y tras contarlos les dijo: "De este contingente solo cinco regresarán vivos a su país". Sin embargo, el estadounidense se equivocó por completo puesto que los treinta y seis españoles que prestaron su apoyo a los americanos desde el 6 de septiembre de 1966 hasta 1971, sobrevivieron todos, no solo a las enfermedades tropicales, sino a los ataques del Vietcong, tal y como señaló en la tarde de ayer el teniente enfermero Jerónimo González Yanes, que disertó sobre los médicos militares españoles en la guerra de Vietnam en el fuerte militar de Almeyda.



El primer contingente estuvo formado por un comandante jefe de la misión de Sanidad Militar, Argimiro García Granados, tres capitanes médicos, un capitán de Intendencia que hacía de enlace con el Ejército americano, un teniente practicante, tres subtenientes practicantes y otros tres brigadas de la misma especialidad que los anteriores.



Los militares españoles llegaron a la base aérea de Tan Son Nhat, situada al sur de Saigón, donde fueron recibidos por el doctor Nguyen Tan Loc, director del gabinete del ministro de Sanidad survietnamita.



Dentro de este contingente hubo un suboficial, Manuel Graña Francisco, que acabó sus días en la Milicia en el Hospital Militar de Santa Cruz de Tenerife y fueron destinados al hospital cívico­militar Truong­Công­Dinn, en la localidad de Gò­Công, al sur del país, en pleno delta del Mekong, a unos sesenta kilómetros de Saigón. Allí se hacinaban doscientas camas y hasta cuatrocientos enfermos, además de los acompañantes, que pasaban la noche tumbados al pie de cada lecho. Los medios, sin embargo, eran americanos y contrastaban con la penuria del establecimiento.



Los sanitarios españoles tenían como misión atender no sólo a los heridos de guerra, sino a la población civil de las aldeas Hoa-Binh, Bin-Thang, Hoa-Lao y Hoa-Dong, a donde acudían una vez por semana. Este hecho y el que se negasen a atender a los prisioneros de la guerrilla del Vietcong, más conocidos como charlies que llegaban esposados por los americanos, les hizo granjearse el respeto de la población civil y la admiración de los insurgentes. En una ocasión el Vietcong, durante la ofensiva del Tet en 1968, bombardeó la residencia militar española en la que por fortuna no hubo que lamentar bajas propias aunque sí de las fuerzas survietnamitas. Días después, cuando un convoy español acudía a visitar las aldeas asignadas, sus vehículos fueron interceptados por los charlies para hacerles entrega de una carta, escrita en francés, donde pedían disculpas por su acción.



Esta forma de actuación favoreció a los sanitarios españoles en el ámbito de la seguridad, hasta el punto de que eran casi reverenciados por los nativos del delta. La mayoría civiles, mujeres, niños, ancianos, afectados muchos de ellos por enfermedades tropicales -disentería, amebiasis, fiebres tifoideas-, tuberculosis y lepra, entre otras.