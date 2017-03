El paro vacía el aula pero no llena la calle

Un seguimiento dispar. Así se resume la jornada de huelga en el sistema educativo de las Islas, que se sumó ayer al paro convocado a nivel nacional para exigir la derogación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y reclamar medidas que reviertan las consecuencias de la crisis, además de otras cuestiones relacionas con el sistema escolar canario en particular. El paro logró convencer al alumnado y las familias para vaciar las aulas de colegios, institutos y universidad, pero no así al profesorado.



Pero ni así se consiguió una manifestación masiva en Santa Cruz de Tenerife, ni por la mañana cuando apenas 150 personas recorrieron algunas vías de la ciudad para visibilizar la protesta, ni por la tarde, cuando la cifra de manifestantes rondó los 500, incluido un nutrido grupo de estibadores y de bomberos que decidió mostrar su solidaridad a la comunidad escolar acompañándoles en su recorrido.



Pese a ello, las organizaciones convocantes entendieron como un éxito la movilización puesto que a su juicio se dio a las Administraciones públicas un mensaje claro: "La educación no se vende, se defiende", un lema que ha acompañado a las protestas escolares realizadas durante los últimos años. Este optimismo radica especialmente en el seguimiento en el sector estudiantil, puesto que entre el 85% y el 90% de los alumnos del Archipiélago no asistieron ayer a sus clases, unas cifras que según resumió el portavoz del Frente de Estudiantes en la Isla, Pablo Arozamena, aluden a la totalidad de las etapas.



"Estamos contentos y satisfechos con esta respuesta que significado vaciar las aulas", sentenció el joven, que aprovechó para recordar que "la lucha no debe parar aquí, tenemos que defender nuestros derechos como estudiantes y como ciudadanos ya desde mañana y todos los días".



También el presidente de la Federación Insular Tinerfeña de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fitapa), Eusebio Dorta, aludió a la motivación de "los chicos", ya que según su argumento en esta convocatoria han demostrado su preocupación por el futuro. "Al fin y al cabo los principales perjudicados por las leyes y las políticas educativas de los gobiernos son ellos ya que está en juego su futuro", dijo Dorta.



El representante del colectivo docente y portavoz de la Federación de Enseñanza de CCOO en Canarias, José Ramón Barroso, se unió a la valoración del esfuerzo de los estudiantes, aunque en su caso además reconoció que "los padres y madres se han sumado a esta convocatoria con entusiasmo, lo que se ha notado en la falta de estudiantes en los centros de Primaria". "Se han vaciado totalmente las aulas en algunas islas y eso es gracias a la implicación de las familias", insistió Barroso.



Precisamente, la nota menos positiva la pusieron los docentes, aunque también en este caso con un seguimiento dispar. En ese sentido, cabe destacar que en la Universidad de La Laguna (ULL), los miembros de la plantilla que decidieron sumarse a la jornada de huelga ayer rondó el 85%, tanto entre el personal docente (PDI) e investigación como el de administración y servicios (PAS), según datos de la propia Universidad.



En las conocidas como enseñanzas medias, sin embargo, no se registraron cifras de récord. De hecho, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias informó de que apenas el 14% de los profesores de centros públicos del Archipiélago se sumaron a la convocatoria, una cantidad que los sindicatos elevan hasta el 30%. Al respecto, José Ramón Barroso entendió que la baja incidencia se corresponde con un problema de campaña.



"La convocatoria se ha realizado a nivel estatal y no tiene en cuenta las particularidades de las comunidades autónomas", argumentó el portavoz de las organizaciones sindicales, quien añadió que "en el caso de Canarias, nos ha cogido en medio de los carnavales, lo que dificulta la campaña de sensibilización entre los compañeros". A su juicio, además, la fecha "lleva a error", puesto "ha provocado confusión" la cercanía con el 8 de marzo, en la que se celebra "una de las mayores movilizaciones nacionales del año".



El bajón de seguimiento entre el colectivo docente no pasó desapercibido entre los estudiantes y las familias. Los primeros aprovecharon el recorrido de la manifestación por la tarde en la capital tinerfeña para añadir un nuevo grito entre sus consignas: "El profesor luchando, también está enseñando", mientras que el portavoz del Frente de Estudiante simplemente animó a los docentes, al igual que hiciera con los alumnos, "a seguir defendiendo la escuela pública cada día".



Por su parte, el presidente de Fitapa admitió su "sorpresa" al entender que se esperaba una mayor participación del profesorado en el paro y recordó que "fueron los propios alumnos los que pedían a sus maestros que apoyaran esta convocatoria". Además, recordó que algunos de los problemas a solventar incluidos en el argumentario de la huelga, "también afectan a los docentes", entre los que aludió a la "incertidumbre" con la EBAU, la prueba de final de Bachillerato a la que "ni profesores ni estudiantes saben cómo enfrentarse" y que a su juicio "es un cambio de nombre que deja una reválida encubierta".



Se trata de uno de las tantas reclamaciones que la comunidad educativa hace tanto al Ministerio de Educación como a la Consejería del área en el Gobierno de Canarias, puesto que tal y como coincidieron en destacar tanto Arozamena como Barrosos, las decisiones regionales también influyen negativamente en el aula.



En concreto, el portavoz de los docentes aludió a cuestiones relacionadas con "el exceso de burocracia en los centros escolares, la necesidad de rebajar las ratios tan elevadas que en las Islas o acabar de una vez con la discriminación salarial del profesorado canario".



Por su parte, el portavoz del Frente de Estudiantes se refirió a una demanda concreta que, en este caso, afecta al Cabildo de Tenerife. A la institución insular el colectivo le reclama que "se instauren las mismas ayudas para bonos entre los estudiantes de Secundaria que para los universitarios porque el transporte en la Isla es de los más caros del país y nos está frenando en nuestro desarrollo académico".