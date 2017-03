Condenan a la doctora que acuchilló a sus hijos a 15 años en un psiquiátrico

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a un máximo de 15 años de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario a la doctora Diana Carolina Peña Urueña por acuchillar a sus dos hijos, menores de edad, a los que causó heridas superficiales en distintas partes de su cuerpo, el 24 de junio de 2015 en el domicilio familiar en Haría. A su vez el tribunal ha absuelto a la procesada de dos delitos de homicidio en grado de tentativa con la agravante de parentesco y determina que "se declare de abono, en su caso, el tiempo que la procesada ha permanecido privada de libertad por esta causa". Diana Carolina está en prisión preventiva en Tahíche desde el 29 de julio de 2015.



La defensa y la Fiscalía solicitaron la absolución penal de la acusada debido a su estado de enajenación mental, pero el letrado pidió el acogimiento familiar para Diana Carolina, con su madre, con las medidas de seguridad que se establecieran para su caso y que se calificara lo sucedido como dos delitos de lesiones. En cambio, el fiscal demandó que se internara en un centro psiquiátrico adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica por ella padecida por un tiempo de 30 años, es decir, 15 años por cada uno de los delitos cometidos, pretensión que la Audiencia considera "excesiva" en atención a las lesiones que sufrieron los menores.



Cuando cometió los hechos, Diana Carolina estaba bajo la influencia de un "brote psicótico breve" concretado en un delirio que condicionaba sus actos y que le ocasionaba "una merma completa en la comprensión, en su naturaleza y consecuencias, con ausencia total en su capacidad de juicio en esos momentos". Antes de agredir a sus hijos, en torno a la 1.30 horas de la madrugada, Diana Carolina había estado ingresada siete horas en observación en Urgencias del hospital Doctor José Molina Orosa. La agresión se produjo con un cuchillo de cocina de 17 centímetros.



Durante su declaración, "algo confusa y exculpatoria", en el primer día del juicio, celebrado el pasado 8 de febrero en Arrecife, la acusada reconoció haber estado en el lugar de los hechos y admitió la posibilidad de acuchillar a sus hijos. No obstante, mantuvo que "estaba loca" y "no era yo" y en otras ocasiones que no recordaba qué pasó.