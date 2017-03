El culpable de matar a tiros a sus dos hermanos en Telde alega el despido como causa

"Me despidieron, me desgraciaron la vida. Yo había construido la empresa, dedicándoles más de ocho horas al día. Mis hermanos eran mis jefes, se tornaron para hacerse con el poder de la empresa y quitárnoslo a los demás. A mi y al pequeño, que también lo echaron". Francisco Javier Manzano Álvarez describió ayer así ante el tribunal popular que le juzga el motivo que le llevó el 13 de mayo de 2015 a asesinar a sus dos hermanos -José Antonio y María Noelia- con una escopeta y con un intervalo de tiempo de apenas una hora entre uno y otro. "Tomé la decisión e iba ciego; se me metió en la cabeza. Cuando conseguí la licencia de armas se precipitó todo", dijo.

Unos hechos delictivos que el acusado, que se entregó voluntariamente el mismo día de autos a la policía de Telde, confesó que planeó ya que no solo transcurrieron dos años desde su expulsión de la empresa de productos de limpieza que gestionaba la familia en el polígono industrial El Cascajo (Telde), sino que además tuvo que sacar el permiso de arma y comprar una para cometer los hechos.

El acusado, que ayer volvió a declararse autor de los hechos que se le imputan durante el primer día de juicio que se celebró en la Ciudad de la Justicia, se enfrenta a dos delitos de asesinato con agravante de parentesco. El quid de la cuestión estriba en si en el momento de disparar a sus hermanos, Francisco Javier Manzano Álvarez era consciente de lo que estaba haciendo o se encontraba bajo un trastorno mental. Eso es lo que tendrán que discernir los miembros del jurado popular a lo largo de esta semana.

La fiscal solicita para el acusado la pena de 30 años de prisión por los dos delitos, así como el internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario por entender que el acusado padece "un trastorno delirante continuo de gravedad importante". La acusación particular no estima "ninguna atenuante ni eximente" salvo las que puedan aparecer en el juicio y solicita una condena de 22 años y 6 meses por cada asesinato. La defensa cree que su defendido debe ser eximido del delito al sufrir un "trastorno delirante".