Canarias premia a Catalina Ruiz, Trapero y Paco Sánchez

Catalina Ruiz

"Es un doble reconocimiento, a la investigación y a la igualdad, dos días antes del Día de la Mujer"



Catalina Ruiz (Valencia, 1957) se mostró "gratamente sorprendida" por la concesión del Premio Canarias de Investigación e Innovación, "una gran alegría" tras desarrollar su trayectoria profesional en Tenerife desde 1988. "Es un reconocimiento a la labor realizada aquí, porque hemos conseguido una investigación de calidad con condiciones iniciales no idóneas y un día a día nada fácil, ya que se requiere mucho esfuerzo, dedicación y vocación", valoró Ruiz, "contentísima" como primera mujer en recibir el galardón. "Es un honor, y justo dos días antes del Día de la Mujer, un doble reconocimiento", añadió la catedrática en Física antes de desear que la distinción suponga un "espaldarazo" a la igualdad entre sexos. Esposa de un astrofísico y madre de dos estudiantes de postgrado, Catalina Ruiz agradeció el "respaldo familiar" ante las dificultades para conciliar la vida personal y profesional. Y, sobre todo, la Premio Canarias se expresó "muy enfadada" por los recientes recortes económicos: "Los políticos no han entendido qué es la investigación".

Paco Sánchez

"Mi obra es una referencia continua a la historia de Canarias"



Al artista Paco Sánchez (Las Palmas de Gran Canaria, 1947) le costó ayer algunas horas asimilar que el jurado le había designado Premio Canarias de Bellas Artes e Interpretación. "A esta hora ya me lo creo, porque cuando me lo dijeron pensaba que de repente podría ser un vacilón", manifestaba ayer tarde Paco Sánchez. "No ha dejado de llamar gente felicitándome. "Ha sido una gran sorpresa porque no me esperaba esto, y esto viene después que el CAAM me haya propuesto hacer una exposición en enero del próximo año. Primero me ofrecen la exposición y luego llega el premio, las dos historias", afirmó. La obra de Paco Sánchez no ha dejado de evolucionar sin perder su identidad. En palabras del autor, "la obra ha evolucionado, con mas color, es más luminosa, a ido a mas", asegura. "Mi obra es una referencia a la historia nuestra, porque desde muy joven partí de los surcos de las montañas del sur de la isla, los paisajes secos, los muros, el aspecto volcánico de todas las islas, y con la figura femenina representada, la obra está ligada a todo esto".

Maximiano Trapero

"La oralidad es un arte muy débil en peligro de desaparición en los tiempos que corren"



El catedrático de Filología Española de la ULPGC, Maximiano Trapero, es la persona que mejor ha estudiado la literatura popular de Canarias. "Como filólogo", señala, "lo que sirven son las palabras, tanto la oral como la escrita. Pero los filólogos tienen dos campos de actuación. Uno, que es el más practicado, es sobre los libros, pues son investigadores de biblioteca. Y el otro es los que investigan en la oralidad. Yo digo que la escritura puede esperar porque los libros están escritos y lo están para siempre. Pero la investigación sobre la oralidad, en todo lo que se refiere al patrimonio oral, sí que corre urgencia". Trapero recuerda que se trata de "un arte muy débil" que, "sobre todo en los tiempos modernos, está en peligro de desaparición". Por este motivo su labor ha consistido en salir al campo para preguntar por las palabras, las lenguas, los romances, las décimas, las toponimias. "Aunque tarde", afirma, "llegué a tiempo de dar testamento del romancero de Canarias o la tradición de la poesía improvisada, o la toponimia viva de origen guanche".