La ONCE presenta una vivienda que se adapta a todos

Fundación ONCE presentó ayer en el Parque de La Granja de Santa Cruz de Tenerife una casa inteligente, accesible y sostenible con el objetivo de demostrar a la sociedad tinerfeña que la accesibilidad es positiva para todos y que, además, no está reñida con el buen gusto. La vivienda, de más de 100 metros cuadrados, podrá visitarse hasta mañana miércoles, 8 de marzo, en horario de 10:30 a 20:30 horas. Los muebles y electrodomésticos se adaptan a la situación y necesidades de cada uno de sus habitante.

Toda la estancia está pensada para que la visiten profesionales del sector de la edificación, escuelas de diseño industrial, empresas relacionadas con la construcción, el urbanismo, la accesibilidad y la domótica, así como también responsables y trabajadores de la administraciones públicas, asociaciones de personas con discapacidad y cualquier vecino que esté interesado. La idea es que los profesionales tomen ideas con las que diseñar todas sus propuestas y las ejecuten en sus proyectos tanto públicos, encargados por las administraciones e instituciones, como los de carácter privado.

Entre los avances que pueden disfrutar los usuarios que se acerquen a ver esta vivienda están alfombras con detección de presencia de personas, que descubren si su propietario se ha caído de la cama, por ejemplo, mandando de forma automática un mensaje de alerta. También hay balizas Beepcons, desarrolladas por Ilunion, que están especialmente diseñadas para facilitar a las personas con discapacidad visual la identificación y localización de los objetos cercanos o una emergencia como fuego o la presencia de un ladrón. Una televisión inteligente que responde a órdenes de voz a través de un mando a distancia, un secador de cuerpo entero para no necesitar toalla tras salir de la ducha; un armario de almacenaje motorizado; una cocina con encimera regulable, tanto muebles como fregadero; o una mirilla digital para garantizar la seguridad en la puerta, son algunos de los avances de los que pueden hacer uso en una vivienda que esté dotada con estas características.

José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, agradeció a los responsables de Fundación ONCE en la Isla que sean "aliados" de la ciudad. "Mejoran muchas cosas, entre ellas la accesibilidad", agregó. "Nos pretenden enseñar lo que es posible hoy, lo que hace unos años no lo era porque no lo teníamos al alcance de nuestro bolsillo, de instituciones y particulares; son una serie de elementos y tecnologías que hoy pueden mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de movilidad", añadió el dirigente municipal.

En esta misma línea, Aurelio Abreu, vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero insular de Vivienda, reconoció que es "una enorme satisfacción compartir un acto con la ONCE porque los que hemos seguido su trayectoria nos damos cuenta de que nos han sorprendido una vez más".

Carmen Marrero, directora general de Dependencia del Gobierno de Canarias, subrayó que esta casa "nos acerca a nuevas experiencias". Con ellas, "la ciudadanía se sensibiliza" y pueden construirse, ya que está "a nuestro alcance", ciudades que sean "seguras y sostenibles" y a la vez reconfortables para sus habitantes.

La casa, que cuenta con más de un centenar de soluciones tecnológicas, es una iniciativa de Fundación ONCE que se ha puesto en marcha dentro del marco de un convenio suscrito con el Real Patronato sobre Discapacidad para mostrar a sus visitantes las posibilidades de construcción y dotación de mobiliario en una casa inteligente, accesible y sostenible. A su vez, ofrece soluciones técnicas y tecnológicas a problemas de accesibilidad para dar mayor estabilidad a los inquilinos.

Aunque se trata de un prototipo de vivienda, está dotada con todo lo necesario para vivir: salón, cocina, comedor, dormitorio, baño en incluso hall de entrada. Se ha concebido en todo momento bajo criterios de comodidad, adaptación a las necesidades de sus habitantes, facilidad de uso, seguridad, sostenibilidad y también desde un punto de vista estético.

Se trata de la segunda parte de un proyecto que durante el año 2016 recorrió un total de 15 ciudades españolas y donde la iniciativa recibió a cerca de 30.000 personas. Ahora la vivienda, alojada en un tráiler, viajará hasta el mes de junio también por toda España. El recorrido, que empezó en Palma de Mallorca, y que ha hecho parada en Málaga, viaja después de estar en Santa Cruz de Tenerife, a Las Palmas de Gran Canaria. Está previsto que concluya su recorrido el 1 de julio en Vigo.