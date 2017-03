Un accidente de 2012 en Gran Canaria se vuelve viral en WhatsApp

Desde que la aplicación móvil WhatsApp se instalase en España, allá por el 2012, la vida y rutina del usuario se ha visto alterada. El internet móvil se ha convertido en un bien de consumo masivo. El uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías ha contribuido a mejorar la comunicación de la sociedad, pero esta rapidez también tiene su lado malo.

El flujo de información es cada vez más rápido y esto conlleva a que el envío masivo de contenido y numerosas imágenes que, o bien no son ciertas o no son actuales, en muchas ocasiones sin pararse a pensar si es verdad o no, o hacer memoria para recordar un hecho ya acontecido. Esto es lo que sucede con la imagen que acompaña a esta publicación.

Puede que le haya llegado o no por WhatsApp durante estos días. Por causas que no comprendemos esta imagen se ha viralizado por la célebre red social en estos últimos días y ha llegado a crear cierta alarma en la población que ha pensado que el siniestro es reciente.

La imagen en cuestión pertenece a un accidente del domingo 12 de agosto de 2012 en el que una guagua arrolló a un turismo en la calle León y Castillo, esquina con Muelle Las Palmas.

El turismo fue arrastrado varios metros y llegó a romper una valla que bordeaba la acera y una de las farolas de la vía capitalina. Afortunadamente, el ocupante no sufrió heridas de gravedad y pudo salir por su propio pie del vehículo siniestrado.