Científicos del IAC estudiarán la atmósfera de los planetas descubiertos por la NASA

El director del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), Rafael Rebolo, asegura que científicos del centro van a estudiar en los próximos meses la atmósfera y composición química de los planetas descubiertos en una investigación por la NASA.



Rebolo comenta que este hallazgo es una "oportunidad" para realizar investigaciones adicionales pues no se sabe si esta serie de planetas tiene condiciones para "retener" una atmósfera.



A modo de ejemplo, detalla que en Marte apenas hay atmósfera o en Venus es "densa y muy caliente", y se trata de buscar un atmósfera "rica en oxígeno".



"Hay tres planetas que podrían reunir las condiciones para sostener océanos de agua en su superficie, pero no sabemos si es así y si tienen atmósfera, pero a diferencia de otros planetas que conocemos, este sistema da una oportunidad de investigación muy avanzada", señala.



Sobre el nuevo descubrimiento, comenta que es un sistema que "resulta atractivo" pues aunque se conoce la existencia de planetas rocosos de tamaño similar a La Tierra, la nueva estrella tiene una "particularidad interesante" para impulsar futuras investigaciones. "No es un sistema único, hay otros, pero es muy aventajado para hacer más investigaciones", señala.



Sobre la participación del IAC en este descubrimiento, afirma que el centro tiene telescopios de distintas comunidades científicas en el que trabajan investigadores españoles y socios extranjeros, caso del William Herschell, de 4 metros y que usan británicos y neozelandeses, o el telescopio de la Universidad de Liverpool.



"Somos partícipes del éxito de nuestros socios. Nuestros observatorios están abiertos a la investigación internacional", remarca.



Cuestionado acerca de si hay más vida en el Universo, reconoce que "es pronto para saberlo", aunque precisa que la estadística cada vez es "más fiable y robusta" sobre la frecuencia de planetas rocosos. "Podría haber más del 70 por ciento de planetas rocosos alrededor de estrellas", indica.