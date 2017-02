La ULL suma un millar de publicaciones científicas al año

La Universidad de La Laguna (ULL) suma alrededor de un millar de publicaciones científicas cada año, según los cálculos del vicerrector de Investigación de la institución académica, Francisco Almeida, quien apunta que la producción científica "va de la mano" de la calidad en la docencia. En ese sentido, Almeida descarta una confrontación entre las tareas académicas y las investigadoras por parte de los centros de educación superior y defiende que "sería una catástrofe que las universidades solo se dedicaran a dar clases".

El vicerrector de Investigación de la ULL alude a los datos publicados en el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo en el que "se pone de manifiesto que aquellas comunidades con menor inversión en investigación e innovación, Canarias y Baleares, son las que registran los peores datos en rendimiento académico". Al respecto, defiende que en el caso de la Universidad de La Laguna "el avance es importante", tanto en producción científica como en resultados de los estudiantes.

"La mejora de los puestos es clara", insiste Francisco Almeida, quien recuerda que en el caso del rendimiento académico, la institución lagunera "cada vez hay menos diferencias entre los primeros y los últimos". Tal y como explicara la semana pasada el rector de la ULL, Antonio Martinón, el responsable de investigación explica que "el rendimiento académico ha mejorado desde 2014 más en La Laguna que en el conjunto nacional".

Respecto a la capacidad investigadora del personal de la institución lagunera, el vicerrector destaca que la Universidad ha ido escalando puestos en los ranking de diferentes estudios "a pesar de los recortes en financiación", lo que a juicio del responsable universitario pone de manifiesto que "el profesorado ha aguantado".

Además, Francisco Almeida destaca sobre todo la calidad de las investigaciones que desarrolla el personal de ULL: "En casi todas las clasificaciones, aparecemos en los primeros puestos del primer cuartil", como se conoce al grupo de las publicaciones consideradas más prestigiosas. "También destacamos en colaboración internacional" insiste el vicerrector lagunero, quien sostiene que "los buenos datos en indicadores de investigación redundan en la calidad docente".

A pesar de que admite de que "es complicado para el personal combinar ambas tareas, especialmente por el problema histórico de la carga docente", Francisco Almeida considera que "separa ambas no es bueno y hace daño". "El conocimiento que se transmite por parte del profesor que investiga al alumnado lo hace más competitivo", resume.

En cualquier caso, insiste en que para ello se hace necesario una mayor inversión por parte de las administraciones públicas. En concreto, considera que "si realmente el Gobierno de Canarias quiere cambiar el modelo económico de las Islas hacia un sistema basado en el conocimiento, debe incrementar las partidas a I+D".

En ese sentido, admite que "se ha dado algún movimiento" pero reclama que se trate de una apuesta más decidida. Así, alude al programa Viera y Clavijo, recientemente creado por el Ejecutivo regional para favorecer la contratación de personal investigador en el sistema público universitario. "La primera convocatoria se ha resuelto con cuatro contratos en la ULL y otros tantos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria pero de momento no está claro que vaya a producirse una segunda convocatoria para ampliar el número", lamenta Francisco Almeida, quien concluye que "si este tipo de esfuerzos no se mantienen en el tiempo, no ayudan en nada".

Predoctorales

El vicerrector de Investigación de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco Almeida, rechaza la acusación de la Federación de Enseñanza de CCOO acerca de la precarización de los contratos conocidos como predoctorales. El responsable de la institución académica admite que desde el Gobierno central se ha obligado a los centros a modificar el tipo de contrato que se realiza estos investigadores pero niega que suponga un empeoramiento de las condiciones laborales.

"La Ley de Ciencia obliga a pasar estos contratos para investigadores que realicen sus tesis de la categoría 401 de obras y servicios a la 422 de prácticas", explica Almeida quien añade no obstante que "ambos tienen las mismas condiciones, los mismos derechos y el mismo salario y en el caso de la ULL se siguen haciendo por cuatro años como antes". El vicerrector, que cifra en 64 los contratos de este tipo este año en La Laguna, comenta que la única diferencia "es la tramitación de la tarjeta sanitaria europea, que requiere unos pasos distintos" y aclara, en contra de la denuncia de la organización sindical, que "tras finalizar el contrato pueden realizar otro de prácticas sin problema".

El portavoz de CCOO, Alberto Martín, indicó ayer que entre los prejuicios de la modificación auspiciada por el Ministerio de Empleo y Seguridad provoca que los jóvenes "al terminar el contrato no pueden volver a tener otro en prácticas con una empresa privada", algo que, según se señala en un comunicado del sindicato, "perjudica en especial a los titulados de ingenierías porque las empresas suelen usar ese contrato para beneficiarse del 50% en la cotización de la Seguridad Social".

En cualquier caso, tanto la organización sindical como el vicerrector de Investigación aclaran que desde la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) se han iniciado los trámites con el Gobierno central para que se modifique el tipo de contrato, adaptándolo de la mejor manera posible a la situación de los doctorales. "El problema es que la Ley de Ciencia no contempló una fórmula específica o algún tipo de excepción para este tipo de contrataciones, que se realizan por parte de las universidades para que los investigadores realicen sus tesis", explica Almeida.