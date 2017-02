¿Meses sin sexo? Esto le pasa a tu cuerpo

El lado bueno de la actividad sexual está más que probado: disminuye el estrés, mejora el sistema cardiovascular, neurológico e inmune y provoca un subidón sin igual en la autoestima. Pero, ¿la abstinencia prolongada puede afectar también a nuestra salud? Sexólogos y médicos coinciden en que cuando esa falta de sexo no es deseada, se puede producir en la persona un aumento de la ansiedad, depresión y efectos en su autoestima. Sin embargo, otros perjuicios como la disfunción eréctil o la mayor probabilidad de sufrir cáncer de próstata no están lo suficientemente probados.

Los beneficios de tener una vida sexual satisfactoria son conocidos por la mayoría, saltan a la vista en muchos casos y buena parte de ellos están probados científicamente. Sin embargo, ¿qué ocurre en nuestro cuerpo y mente cuando los sometemos a una privación prolongada de sexo? Ahí la respuesta ya no está tan clara. Se lo preguntamos a sexólogos y ginecólogos gallegos y encontramos que coinciden en que, cuando la abstinencia sexual no es buscada (ya que cuando sí lo es insisten en que no existe ningún perjuicio para la salud) es muy probable que afecte al estado anímico de la persona y a su autoestima, aunque no a todas las personas por igual, y respecto al cuerpo, advierten: La falta de sexo no es mala para la salud y, aunque algunos estudios advierten sobre posibles perjuicios, la mayoría no se sustentan en evidencias.

Pero vayamos por partes. Tal y como destaca la sexóloga Martina González, "antes de preguntarnos si practicar sexo es bueno para la salud y si dejar de practicarlo puede ser perjudicial, la pregunta sería, ¿qué entendemos por sexo? Habitualmente lo que nos viene a la mente es una pareja heterosexual practicando el coito vaginal, y es esta concepción de la sexualidad, la que puede perjudicar seriamente la salud, especialmente la mental y emocional", destaca la especialista, que recuerda que "hay tantas sexualidades como personas e infinitas maneras de practicar sexo". "Lo que más me encuentro en consulta son problemas y dificultades relacionadas con esta concepción de la sexualidad: reproductiva, heterocéntrica, coitocéntrica, penecéntrica y orgasmocéntrica. Una secuencia que se repite con el tiempo de forma mecánica, que genera dificultades sexuales si no se cumple y desajustes de deseo si se cumple. Y que deja a mucha gente fuera", añade González.

Por su parte, la sexóloga Emma Placer, de la Escuela Salud y Placer, asegura que son muchas y muy variadas las ventajas de disfrutar de una sexualidad regular, positiva y satisfactoria. "Este coctel hormonal al que se unen la adrenalina, testosterona, estrógenos, progesterona, etc. puede ayudar a mejorar muchos aspectos de nuestra salud: fortalece el sistema inmunológico, reduce el estrés, ya que nos ayuda a relajarnos y a dormir, liberamos opiáceos por lo que podemos reducir diversos dolores y mejora la memoria. Por otro lado, cuando mantenemos relaciones sexuales aumentamos el ritmo cardíaco, y baja la presión arterial, por lo que se dice que el sexo puede prevenir el riesgo de infarto", describe.

En cuanto a que practicar sexo adelgaza, la sexóloga admite que "algo de mito sí que hay. Cardiólogos americanos investigaron sobre el tema y el sexo regular de 20 minutillos equivale en ejercicio físico en dar un paseo a buen paso, en el caso de los más pasionales sería subir escaleras... puede ayudar a que estés más en forma, pero si el domingo hay puchero y el lunes pizza, creo que el nivel de compensación calórico te obligaría a practicar sexo 4 o 5 veces al día", advierte.

Por otra parte, apunta a que algunos estudios corroboran que el sexo mejora la calidad de la piel, "y tiene su lógica, ya que durante las relaciones sexuales liberamos algunas sustancias que pueden ser anti-inflamatorias, pero personalmente creo que es el buen humor y el ser muy positivos lo que nos hace tener la cara y la piel más guapa".

Entonces, si estos son los beneficios de practicar sexo, ¿podemos pensar que si dejamos de practicarlo puede ocurrirnos lo contrario? Los expertos responden con un "no". "No tiene que ser así, ya que hay muchas otras actividades en las que puedes liberar esas hormonas, pero obviamente el sexo es más divertido", anota Emma.

Con respecto a la posibilidad de que la falta de sexo provoque disfunción eréctil en los hombres, el ginecólogo y sexólogo David Gómez recuerda un estudio finlandés que identificó que los hombres que tenían relaciones menos de una vez por semana tenían mayor riesgo de desarrollar disfunción eréctil, "pero faltan más estudios que establezcan una relación causal clara", advierte. Con respecto a la próstata, indica que "es cierto que hubo algunos estudios caso-control que asociaban un aumento de la frecuencia eyaculatoria entre 20 y 29 años con un menor riesgo de cáncer de próstata, pero otros estudios no han encontrado ningún efecto protector", dice. En cuanto a la incontinencia urinaria en la mujer, tampoco hay ninguna asociación. "Eso sí, realizar ejercicios de suelo pélvico regularmente, sirve para prevenir y mejorar la incontinencia urinaria en la mujer, así como para mejorar la función sexual. Durante el orgasmo también se producen contracciones de la musculatura vaginal, pero no está demostrado que tenga ningún efecto en la prevención de la incontinencia urinaria de la mujer", indica el ginecólogo.

Tampoco su colega Carlos Hermida apuesta por esta relación. "Es difícil demostrar científicamente que una serie de enfermedades o dolencias propias de la mujer son debidas a la práctica no habitual del sexo, pero sí se sabe científicamente que una vida sexual satisfactoria, activa y sana contribuye a mejorar la lubricación fisiológica y sexual ayudando al equilibrio de la flora vaginal y pH, potencia la respuesta inmune, verdadera barrera antiinfecciones y fortalece el suelo pélvico, además de mantener la elasticidad vaginal, ya que vagina puede ir "estrechándose" como consecuencia de la falta de actividad sexual", describe el ginecólogo.