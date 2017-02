El TS paraliza el acceso de soldados y guardias civiles a la sanidad pública

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por el Gobierno de Canarias a partir de una denuncia realizada por la Consejería de Sanidad en el año 2012 con lo que da la razón al Ejecutivo regional y pone freno al acceso de soldados y guardias civiles a la sanidad pública en las Islas. El recurso se planteó por parte de la Comunidad Autónoma contra el concierto de 30 de diciembre de 1986 entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y su Tesorería General y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas con el que se prestaba asistencia sanitaria a través de mutuas a estos profesionales. Tras su paso por el Supremo no cabe posibilidad alguna de presentar recurso.

El Alto Tribunal deja claro en la sentencia que no es aceptable que la "indefensión efectiva" a la que hace referencia el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya que la denuncia presentada se ajusta en todo momento a los requerimientos que existían en el convenio firmado entre ambas partes, tanto en tiempo como en forma. "En modo alguno cabe constatar que haya existido lesión de las obligaciones de buena fe y lealtad institucional, pues por dilatada que haya sido la vigencia del convenio, no cabe excluir la facultad de denuncia cuando una de las partes vinculadas invoque razones serias y fundadas para ello, como es el caso", expone el documento.

Para el Supremo no se entiende, porque no existen pruebas, que la denuncia estuviera motivada sin avisos previos o que se "ignorasen" las razones que llevaron a denunciar. En cualquier caso, señala, "la realidad legislativa en materia sanitaria" dejó "obsoleto" el concierto, y la denuncia se produce por generarse "descompensación económica perjudicial" para el Gobierno canario y constituir "una situación no pacífica por antecedentes conocidos y no solventados, por lo que resulta ineludible la denuncia del mismo sin perjuicio de una concertación acorde con la legalidad vigente".

De hecho, el Supremo recuerda que consta en el expediente una relación "en la que las desavenencias han estado presentes y se han concretados en determinados aspectos de la compensación económica por prestaciones, compensación por gastos tales la dispensación farmacéutica hospitalaria, entre otras".