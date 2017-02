Una víctima del atentado de la maratón de Boston se casa con el bombero que le salvó la vida

Roseann Sdoia resultó gravemente herida en el atentado que se vivió en la maratón de Boston, EEUU, en abril de 2013 que se cobró la vida de tres personas.



Ahora, casi cuatro años después de este trágico suceso, Sdoia se ha prometido con el bombero que le salvó la vida, Mike Materia.



La superviviente sufrió la amputación de una pierna como consecuencia de las explosiones en la multitudinaria prueba deportiva, de la que ella era una mera espectadora. Materia le ayudó a parar la hemorragia y permaneció a su lado hasta que llegaron los servicios sanitarios, e incluso fue con ella en la ambulancia hasta el hospital.





