Nueve películas y seis directores presentes copan hoy el programa de MiradasDoc

Nueve películas conforman hoy la programación del XI Festival y Mercado Internacional de Cine Documental de Guía de Isora MiradasDoc. Además, tras la proyección de seis de ellas, sus directores responderán a las preguntas del público.

Los pases comenzarán a las 16:00 horas en la sala 1 del auditorio con A Praia (Pedro Nieves/22'/2016/Portugal), que compite en el concurso de mejor cortometraje internacional. Luego, se pasará The Two of Us, Tomorrow (Eugenio María Russo/58'/2016/Italia), tras la que su director charlará con los espectadores.

La programación de la sala 1 se reanudará a las 20:00 horas con los pases de El tiempo de los ángeles (Juan Ruiz Alonso/3'/2016/España), que se presenta al concurso nacional; Pepe's Last Battle (Michael Alalu/63'/2016/Israel),presente en la sección de ópera prima ; y 23 de mayo (David Martín de los Santos/16'/2016/España), también para el concurso nacional. Los directores de las dos últimas charlarán con el público.

A las 22:00 horas se pasará Os días afogados (César Souto Vilanova, Luis Avilés Baquero/86'/2015/España), que opta a mejor cinta española, y luego, El ruido de los trenes (Cristian Saldía/67'/2015/Chile), que compite en ópera prima. También sus directores asistirán.

En la sala 2 a las 19:00 horas abre la muestra Nuevas documentalistas africanascon Congo, un médecin pour sauver les femmes (Angèle Diabang/52'/2014/Senegal). A las 21:00 horas, y dentro del homenaje del festival a Abbas Kiarostami, se proyecta Close Up (100'/1990/Irán), presentada por Javier Tolentino.