Los auxiliares de enfermería del HUC piden regularizar sus funciones

Los auxiliares de enfermería adscritos al Hospital Universitario de Canarias exigen que su trabajo se equipare al resto de sanitarios con la misma categoría profesional que desempeñan su labor en los diferentes centros de Servicio Canario de Salud. En estos momentos desarrollan funciones que, en algunos casos, tienen más que ver con la de celadores que con las propias de su categoría.

Estos profesionales se concentran desde hace meses todos los martes para reclamar también más personal en el centro así como conseguir que se les otorgue una mayor estabilidad laboral acorde con el tiempo trabajado. Ya han presentado un escrito por registro de entrada al Diputado del Común, con la finalidad de conseguir que se delimiten sus funciones.

En el documento aseguran que dando solución a sus dos peticiones, dispondrán del tiempo necesario para desarrollar las funciones propias de su profesión, atendiendo correctamente a los usuarios, con "la profesionalidad, humanidad y dignidad que todos ellos se merecen". Esto se producirá al no tener que desempeñar labores que son responsabilidad de otros colectivos profesionales.

Exponen además que "se castigó" a su colectivo acortando"la duración de los contratos, alegando que había aumentado el absentismo laboral y sin tener en cuenta la cantidad de cargas laborales" de estos profesionales. En esta línea, aseguran que es habitual que se les nieguen los turnos "de descanso y permisos" con la excusa de que "no hay personal" para cubrir estas horas. Eso pone de manifiesto, en cualquier caso, que su plantilla está "exigua", y que de forma habitual realizan "horas de más", algo que la gerencia "llama horas flor". A esto se suma "el estrés diario, la masificación de servicios, el asumir tareas no competentes, la falta de material adecuado...".

Esta equiparación no solo se debe poner en marcha, subrayan, en los profesionales que desempeñan su trabajo en el centro de La Laguna del HUC. También, y teniendo en cuenta que este ha debido asumir no solo el incremento habitual y natural de la población, si no también a los pacientes de la Isla Baja, el complejo hospitalario del Norte, ya que depende directamente de la partida presupuestario que se le asigna desde el Gobierno de Canarias al HUC.