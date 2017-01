Concurso de San Valentín 2017

Las siguientes Bases establecen las condiciones del concurso "San Valentín 2017: ¿Cómo surgió tu historia de amor?", así como los requisitos y normas que todas aquellas personas que participen en la promoción (en adelante, los Participantes) deben conocer.1. "San Valentín 2017: ¿Cómo surgió tu historia de amor?" es un concurso de LA OPINIÓN DE TENERIFE,S.L. en colaboración con Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, que se desarrolla exclusivamente a través de la web del periódico LA OPINIÓN DE TENERIFE: www.laopinion.es.2. "San Valentín 2017: ¿Cómo surgió tu historia de amor?" tiene como objeto premiar la fidelidad de los lectores de laopinion.es con motivo del Día de San Valentín. En el concurso pueden participar todos los usuarios y visitantes de www.laopinion.es que lo deseen, salvo empleados de LA OPINIÓN DE TENERIFE,S.L., así como familiares directos de los mismos. Así mismo tampoco podrán participar en el concurso los empleados de HOTEL BOTÁNICO & THE ORIENTAL SPA GARDEN, así como tampoco familiares directos de los mismos. Los únicos requisitos son aceptar y completar los términos del formulario del concurso con información veraz y acreditar su personalidad a la hora de retirar el premio.2.1. Mecánica del Juego: Los participantes deberán dejar un comentario en el concurso y contar sus historia de amor. Un jurado formado por personal de La Opinión de Tenerife y The Oriental Spa Garden evaluará las diferentes historias relatadas y elegirá al ganador en base a la originalidad, creatividad, sensibilidad y presentación del texto. La hora de finalización del concurso será a las 23:59 horas del 12 de febrero de 2017.4. LA OPINIÓN DE TENERIFE,S.L., antes de otorgar el premio, comprobará la veracidad de los datos aportados por el participante al registrarse en el concurso.5. LA OPINIÓN DE TENERIFE,S.L. se reserva el derecho de descartar del concurso a aquellos participantes cuyos datos de registro no sean correctos.6. La participación en "San Valentín 2017: ¿Cómo surgió tu historia de amor?" comienza el 31 de enero de 2017 y finaliza el 12 de febrero de 2017. Los usuarios que se registren en la página web del diario , en la pestaña habilitada para el concurso (en adelante, la Promoción), y participe en el mismo de acuerdo con las presentes bases optará a conseguir el premio de UN BONO PARA UNA ESTANCIA DE UNA NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE DELUXE, CON DESAYUNO BUFFET Y ACCESO AL CIRCUITO TERMAL Y GIMNASIO DEL ORIENTAL SPA GARDEN.6.1 Descripción del Premio. El ganador tendrá derecho a un bono para una estancia de una noche en habitación Doble Deluxe, con desayuno Buffet y acceso al circuito termal y al gimnasio del Oriental Spa Garden por persona.El bono tiene validez de un año a partir de la fecha de expedición y siempre sujeto a disponibilidad. No es válido para puentes, festivos, Carnaval, Semana Santa, Navidad y Fin de Año. El ganador deberá contactar con el departamento de reservas para comprobar la disponibilidad y reconfirmar su reserva. El premio no es canjeable por dinero.8. Participar en este concurso implica la aceptación de que, en caso de ser usted uno de los ganadores del concurso, su nombre e imagen puedan ser publicados por LA OPINION DE TENERIFE, ya sea en papel, en su versión digital o en sus canales sociales. La participación en el Concurso implica obligatoriamente la aceptación de esta cláusula.El participante será responsable de cualquier reclamación que reciban los organizadores derivada del texto enviado para participar en esta Promoción, manteniendo indemne a los organizadores frente a cualquier reclamación que éstos puedan recibir de cualquier tercero por tal motivo, siendo solamente el participante responsable de las consecuencias de sus actos o sus palabras mientras participa en el concurso.9. El nombre de los ganadores del concurso se dará a conocer a partir del 13 de febrero de 2017. Si el ganador renuncia al premio, no canjeara el premio o lo hiciera fuera de plazo, el premio correspondiente quedará desierto.10. LA OPINIÓN DE TENERIFE,S.L. exigirá que el concursante premiado acredite su identidad -con DNI o documento similar- a la hora de recoger el premio.11. LA OPINIÓN DE TENERIFE,S.L. se reserva el derecho a modificar, suspender o interrumpir este concurso por cualquier causa sin que de ello pueda derivarse responsabilidad alguna para la empresa.12. El ganador del "San Valentín 2017: ¿Cómo surgió tu historia de amor?" será informado a través de e-mail o teléfono de contacto del lugar y fecha límite de recogida del premio.AVISO LEGAL 1. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, La Opinión de Tenerife S.L., con domicilio en Puente Serrador, 6 - Santa Cruz de Tenerife (España), como responsable del fichero, le informa que los datos personales que se requieren como consecuencia de la suscripción o alta en el "San Valentín 2017: ¿Cómo surgió tu historia de amor?" de laopinion.es, serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a los correspondientes ficheros, con los niveles de seguridad necesarios, titularidad de esta empresa con la finalidad de adecuar nuestras ofertas comerciales a sus peticiones para poder ofrecerle un servicio más personalizado y eficaz.2. La entrega de toda la información solicitada tiene carácter voluntario y su negativa tiene como única consecuencia el no percibir los servicios que se ofrecen.3. LA OPINIÓN DE TENERIFE,S.L. se compromete a cumplir el deber de secreto establecido en la ley.4. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndonos su petición a la siguiente dirección de correo electrónico: web@laopinion.es.5. Nuestros servidores Web detectan de manera automática la dirección IP y el nombre de dominio utilizados por el usuario. La información obtenida automáticamente por los servidores Web es totalmente anónima, se utiliza únicamente a efectos estadísticos y en ningún caso puede ser asociada a un usuario concreto e identificado. Algunos de los servicios utilizan cookies para facilitar su navegación por lo que si tiene desactivada dicha opción en su navegador es posible que el servicio no funcione correctamente. LA OPINIÓN DE TENERIFE,S.L se reserva el derecho a modificar la Política de Protección de datos para adaptarla a los cambios legislativos y técnicos existentes en cada momento.