Zarpazo de Alonso a Calatrava

El presidente insular, que había solicitado un peritaje en toda regla sobre la obra del polémico arquitecto, ha detectado fallos en el revestimiento del Auditorio y de manera inmediata ha enviado una carta al equipo del arquitecto Santiago Calatrava para que proponga una solución "lo antes posible". Es decir, Calatrava arregla esto o vas a alcanzar.

Ahora queda esperar que el pispireta de Santiago arregle los desperfectos que afectan al revestimiento, las filtraciones de agua y las humedades en algunas zonas del edificio, aunque, conociendo su caradura, le echará la culpa a no sé qué. Entonces, CarlosAlonso (lo conozco como si lo hubiera parido), le plantara cara al cara en los tribunales. ¡Ole tus dos, Alonso!



Bienvenida

Y ya que andamos de felicitaciones, aprovecho para dárselas aManuelAfonso, que ha sido nombrado nuevo director territorial de CaixaBank en Canarias, en sustitución de Juan Ramón Fuertes, que se incorporará al proyecto de BPI en Portugal como nuevo director ejecutivo (una buena persona). El canario Manuel Afonso tomó el mando de las 255 oficinas y más de 800.000 clientes que tiene la entidad. Afonso, que hasta ahora era director de la territorial de Banca de Empresas en Canarias, cuenta con una dilatada trayectoria en CaixaBank, entidad a la que se incorporó en 1996 y, desde entonces, no ha parado de crecer dentro de la entidad gracias a su capacidad de trabajo. Manuel, un enamorado de la Obra Social de La Caixa, se ha marcado como prioritario el reto de no parar de cuidar a la más generosa del barco que ahora le toca timonear. ¡Bienvenido y éxitos, tocayo!



Injusto mortificar a Aynara

Noemí y Aynara, madre e hija respectivamente, acudieron al plató de Mírame TV para comentarme que la pequeña tiene problemas de movilidad derivados de una discapacidad que padece producida por una enfermedad rara. Dada a la complicada situación de la familia, Noemí pidió ayuda al Ayuntamiento de Santa Cruz para pagar el alquiler de una vivienda. El Consistorio adquirió el compromiso y Noemí empezó a buscar una casa que tuviera las mejores condiciones para su hija. Ninguna inmobiliaria se fiaba de firmar un contrato que dependiera de los abonos de la administración, por lo que se tuvo que conformar con la única señora que estuvo dispuesta a alquilarle un inmueble. Su casa está en Barranco Grande, en unas condiciones que no son las adecuadas para su hija. Al final, las inmobiliarias a las que acudió esta familia tenían razón: el Ayuntamiento ya adeuda a la propietaria de la vivienda 5 meses de alquiler y si Noemí no arregla la deuda, tendrá que irse a la calle. Por lo tanto, a las carencias de la vivienda se suman los impagos del Ayuntamiento de la capital tinerfeña. Creo que no es justo para Aynara esta mortificación. Ya bastante tiene con lo suyo. Confío en que Bermúdez, al conocer lo publicado, arreglará el asunto. Como siempre, José está pa todo, incluso para suplir la falta de respuesta de alguno de los suyos.



Orgulloso del equipo

Uno, que da la cara, está acostumbrado a llevarse los méritos y es conveniente reconocer que el éxito te lo da la gente y este aumenta si te acompaña un excelente equipo. A mí, en la nueva andadura en la Televisión Canaria, me acompaña no uno bueno sino el mejor. En Socater, que de tele sabe un rato, han sabido rodearse siempre de buenos profesionales, y a mí me toca beneficiarme en esta temporada del talento del equipo que lidera JorgeBethencourt en el programa El Foco. Cosas de la vida, Jorge vuelve a ser mi jefe. Hace 15 años ya lo fue cuando dirigía, al inicio, la tele pública canaria. Feliz estoy de hacer periodismo en la calle, junto a la gente y del lado de la gente, y de hacerlo junto a la excelente realizadora ÁngelaVigil, el maravilloso Guille, que se manda unas claquetas en las grabaciones que lo flipas, la encantadora Mercedes, que, desde la redacción del programa,no paran de empaparse de los problemas de la gente. Es cojonudo trabajar junto a Jonathan, que siempre anda preocupado por todo y por todos, al lado de Diego, que grabando imágenes de recursos es un máquina, y, por supuesto, cuidando hasta el último detalle Pilar Guerrero, una enamorada de la televisión, que cuida a los suyos como nadie. Hacer periodismo social, que es lo que hace el equipo junto al que trabajo, es muy difícil, pero teniendo a SergioHernández como cabecilla del grupo parece todo más sencillo, quizá porque él conoce como nadie los problemas de la gente. En un par de semanas les contaré por la Canaria la historia de Cristina, okupa de Jinámar. Su caso traerá cola y, junto a ella, parte del equipo, nos tiramos esta foto justo por fuera de su casa.



Postdata:

A gotas se hará periodismo de investigación. Será un éxito y hasta ahí puedo leer. Lo será porque, cuando se es independiente, los comunicadores logramos contar la verdad entera. Y créanme a gotas periodistas, en las que creo, junto a magníficos profesionales en los que confío, vamos a hacer buen periodismo de investigación que ustedes podrán ver en Mirame Televisión. Agüita, nunca mejor dicho, con la que están montando David Cuesta, Esaú Hernández, Lupi, Gara, Víctor, Miguel, Mayte, Gabi y Jonathan de La Píldora Roja. Mañana lo destapamos en goteo.org.