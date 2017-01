Podemos solicita una auditoría para fiscalizar la concertación sanitaria

El Grupo Parlamentario Podemos insta al Gobierno de Canarias a que realice una auditoría externa para fiscalizar la concertación sanitaria en las Islas durante los últimos siete años. El diputado Juan Márquez considera este estudio imprescindible "para conocer si el volumen de concertación está generando un sobrecoste presupuestario injustificado", y de esta forma, se sabrá "si existe un sistema adecuado de control de la gestión de las prestaciones concertadas, y si la alternativa a la gestión directa podría ofrecer mejores resultados".

Márquez solicita esta auditoría externa a través de una Proposición No de Ley, que se debatirá en el próximo pleno del Parlamento de Canarias, después de conocer que en el archipiélago el 33,9% de las camas hospitalarias están en manos privadas, frente al 20% de media del conjunto del Estado.

"Canarias es la tercera comunidad autónoma con mayor volumen de concertación sanitaria, ya que ésta supera el 9% del gasto presupuestario, según un estudio de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, y la propia Consejería estima que el coste en estas externalizaciones supera los 200 millones de euros anuales", expone.

Márquez también considera que hay otras cifras que reflejan la necesidad de elaborar la auditoria como "que no se haya creado una cama de agudos en Santa Cruz de Tenerife desde 1978, mientras que en esta provincia se ha producido un crecimiento espectacular de la sanidad privada". El diputado ve necesario este ejercicio de fiscalización tras saber que la Audiencia de Cuentas no pudo fiscalizar la concertación autonómica por no tener medios suficientes.