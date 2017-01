Las Islas incumplen la horquilla estatal para el precio del máster no habilitante

Cataluña es la comunidad en la que las matrículas universitarias son más caras y donde la diferencia entre la carrera más barata y la más cara es mayor, en relación con otras comunidades, según un informe del Observatorio del Sistema Universitario (OSU) presentado ayer y que establece que la diferencia de precios en los másteres no habilitantes -los que no son obligatorios para ejercer una profesión-, donde el más caro se encuentra en Cataluña con un precio de 3.952 euros, y el más barato en Castilla-La Mancha, por 728 euros. Al respecto, afirma que la ley marca establecer el precio de los másteres no habilitantes en una horquilla del 40 % al 50 % del coste de servicio, pero Arcas ha destacado que hay comunidades, como Canarias, Castilla-La Mancha, Baleares y Galicia, donde la ley no se cumpliría.

El documento analiza la heterogeneidad de los precios de la universidad en España, y su representante, Oriol Arcas, aseguró que "no se detecta un patrón que explique las horquillas" de precios entre grados dentro de una misma comunidad. Los gobiernos autonómicos marcan el precio del grado según una horquilla entre el 15% y el 25% del coste que tiene ofrecer esa carrera, pero Arcas lamentó que el redactado de la ley sea "muy ambiguo" al explicar cómo calcular el coste.

El precio mínimo de un grado en Cataluña es de 1.516 euros por año, y el máximo de 2.372, una diferencia de 856 euros, la diferencia más alta en toda España, mientras en Andalucía, por ejemplo, se establece un precio único de 757 euros para todas las carreras. El grado más barato en España es de Humanidades y se cursa en Galicia por 591 euros, mientras que el más caro son los Ciencias de la Salud en Cataluña, con un precio de 2.372 euros.