Bimba Bosé será despedida en la "más estricta intimidad"

La familia de Bimba Bosé dará su último adiós a la dj, cantante, modelo y actriz "en la más estricta intimidad", según ha anunciado este lunes 23 de enero en un comunicado.



Según indica la familia, Bimba Bosé ha fallecido "rodeada de sus seres queridos tras una larga, valiente y heroica lucha contra el cáncer".



Además, pide el respeto de su "privacidad en estos difíciles momentos" y agradece "profundamente las muestras de cariño recibidas en todo este tiempo".



Heredera de una larga estirpe de artistas que abrazaron con éxito casi todos los palos, Bimba Bosé (la "niña", en italiano) insistió durante su carrera en trazar un camino propio, constante y osado, ya fuese como cantante, DJ, actriz, diseñadora o modelo, incluso en el modo de afrontar las huellas del cáncer.





Ausonia se une a la aecc y renueva su compromiso contra el cáncer de mama, apoyando la investigación. #TuApoyoCuenta #Ausonia #Colaboración Un vídeo publicado por @bimbasecas el 5 de Oct de 2016 a la(s) 12:46 PDT

A la familia, decía esta mujer nacida como Eleonora Salvatore, hay que mantenerla en unay guiarse por el "instinto" en determinados momentos.añadía.Nieta del torero Luis Miguel Dominguín y sobrina de otro famoso músico y Bosé, Miguel, su empeño no significó nunca renunciar a las raíces, como demuestra el hecho de que portara orgullosa el apellido de su abuela, Lucía, musa de Michelangelo Antonioni y miss Italia 1947, de quien heredó su particular canon de belleza,También de ella se dijo a menudo que era "la musa de..."., precisaba a propósito de su fructífero paso por la marca Davidelfin, que creó en 2001 junto al diseñador que le daba nombre y los tres hermanos Postigo, Deborah, Gorka y su ex marido y padre de sus dos hijas, Diego.De manera indepediente presentaría en 2013 su primera colección en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid, sin el parapeto del que, al final, fue su compañero más inseparable,y al que vio recibir hace solo unos meses el Premio Nacional de Diseño de Moda España 2016.De su mano trazó imágenes emblemáticas, como la del desfile de la Pasarela Cibeles de 2002, con el pecho al aire, la cabeza envuelta en una capucha y, al cuello, una soga, atuendo que se convirtió en la comidilla de la temporada.Años más tardes volvería a descubrirse el pecho en otra imagen icónica y revolucionaria, mostrando las cicatrices de la mastectomía a la que se sometió en 2014 para curarse del cáncer de mama.Detrás de todos su proyectos, siempre había", también cuando se embarcó en la música junto al grupo The Cabriolets (también tocó con la banda The Warriors), siendo ya un rostro más que conocido en la moda.Ya había testado sus dotes musicales siendo una adolescente junto a Rafa Sánchez (de La Unión) y al lado de su tíopero su posicionamiento tras el micrófono se vistió casi siempre al margen de las fórmulas del éxito comercial evidente.Debutó cantando una versión de, de Rocío Jurado, y en sus grabaciones abundó el inglés, con una mezcla de pop, rock, soul y rythm & blues, conjugando el sabor de sellos clásicos como Motown y Blue Note.fueron el fruto de aquel trabajo, álbumes en los que hablaba de sentimientos, de sensaciones, "de la vida y de la muerte".En la memoria, no obstante, quedará su exitosa colaboración con su tío en uno de los mayores éxitos de "Papito" (2007), la mejor versión de "Como un lobo", lupina ella también en su andar, ligera en sus graves y lúdica en su agresividad.Incluso escribió un libro sobre su experiencia como madre, faceta en la que, curiosamente, se revelaba comosolía comentar la artista, que también probó a subirse a las tablas con un espectáculo que celebraba sus orígenes italianos y el cine, donde participó en el biopic sobre Jaime Gil de Biedma, "El cónsul de Sodoma" (2009) y en "Julieta" (2016) de Pedro Almodóvar, una pequeña colaboración que constituyó una de sus últimas aportaciones.A menudo apostó por la transversalidad artística. Así, abrió al director Álex de la Iglesia las puertas de su estudio para mostrar en un documental los entresijos de la creación de una colección y hasta pinchó música como DJ entre las exposiciones del Museo Guggenheim de Bilbao.Además, se convirtió en un rostro habitual ensobre todo de las vinculadas con la salud. Para el recuerdo, luchando aún contra el cáncer, quedará la imagen de la artista participando el pasado junio en una competición automovilística, en la cual, por cierto, se proclamó vencedora.