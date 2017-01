La ola de frío polar se despide de la Península aunque la nieve sigue hasta el domingo

La ola de frío polar se despedirá de la Península hoy, aunque la nieve y las heladas continuarán hasta el domingo, según ha puntualizado la portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Ana Casals, que ha destacado los avisos rojos de este 19 de enero en Alicante, Murcia y Valencia, que se mantendrán hoy en Valencia con aviso rojo. Además, es probable que nieve en Madrid.

Casals ha explicado que se han registrado temperaturas bajas en poca altitud, como ha ocurrido en los casos de Soria (-10 grados); Aranda de Duero (-12,2); Cuéllar, en Segovia (-13,8); Avila capital (-9,9); Olmedo, en Valladolid (-12); León (-12,3) o Benavente, en Zamora, con -7,6; mientas que en zonas más altas ha señalado el caso de los -23 alcanzados en una estación de montaña de Girona.

En cualquier caso, la portavoz ha añadido que la ola de frío desaparecerá del país "sin que ello implique no haya más nevadas ni heladas", que continuarán a lo largo de toda la semana. La portavoz ha explicado que las olas de frío se caracterizan por varios factores (temperatura, duración, territorio afectado y anomalía de la temperatura media) y que, en el caso de esta última, "lo excepcional es que ha afectado a muchas provincias pero no ha durado mucho, unos tres días".

También ha destacado que "ha afectado a zonas que no son habituales, como zonas de playa" y no sólo en el norte peninsular, en alusión a valores como los alcanzados en el aeropuerto de Cádiz, donde se han registrado los 2,7 grados bajo cero, o las nevadas que se han producido en Murcia (donde no se registraba este fenómeno desde hace 34 años) o en Torrevieja (Alicante), donde se ha producido la primera nevada en 103 años.

Para los próximos días, Casals ha avanzado que "poco a poco" va a subir la cota de nieve. En concreto, este viernes habrá precipitaciones fuertes o persistentes en Valencia y mitad oeste de Baleares, con nevadas en el interior del cuadrante sureste peninsular y heladas.