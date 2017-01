La escuela pública plantea una huelga general educativa para el próximo 9 de marzo

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha propuesto la convocatoria de huelga general unitaria de toda la educación el 9 de marzo próximo para exigir la derogación de la Lomce, la reversión de los recortes, el incremento presupuestario y un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades. "El pacto educativo que dice querer alcanzar el Gobierno no es posible porque dicho mensaje se demuestra falso de nuevo", aseguran organizaciones sindicales, de padres y alumnos en un comunicado.

La forma de proceder del Gobierno "no puede quedar sin respuesta", afirman al referirse a la decisión del Consejo de Ministros de recurrir al Tribunal Constitucional para intentar impedir que el Congreso tramite una iniciativa legislativa encaminada a paralizar la Lomce. La plataforma interpreta que el Gobierno considera al Poder Legislativo como "supeditado" al Ejecutivo.

Además, la Subcomisión parlamentaria que negociará el pacto educativo aún no ha arrancado y "ya no trabajará para configurar una nueva ley, sino un documento sobre la estrategia Europa 2020", según dice la plataforma.

Por todo ello, "la lucha debe seguir realizándose en todos los niveles", desde Educación Infantil hasta Universidad, y por todos los integrantes de la comunidad educativa: alumnado, padres y madres, profesorado y otro personal de los centros educativos.

También se demanda la eliminación de las "contrarreformas" universitarias y de las prácticas no remuneradas en FP, recuperación de las plantillas, dignificación de las condiciones laborales, freno de la privatización del sistema educativo y bajada de ratios.

Así, la plataforma propone parar toda la educación la fecha citada e insta a todas las organizaciones autonómicas y locales a configurar un listado de reivindicaciones concretas. La plataforma está integrada por los sindicatos CCCO, STES, UGT y CGT; los alumnos de Sindicato de Estudiantes, Frente de Estudiantes, Estudiantes en Movimiento y Faest; los padres de Ceapa y el Movimiento de Renovación Pedagógica.

La concertada, en contra

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional Católica de Padres de Alumnos (Concapa), Pedro Caballero, se manifestó ayer "totalmente en contra" de una huelga educativa, pues "no es el camino", sino sentarse a negociar en una mesa. El responsable de Concapa, mayoritaria en la enseñanza privada concertada, rechaza que se quiera "manipular" y "utilizar" de nuevo a los alumnos como "moneda de cambio", pues tienen que estar estudiando en los centros, no en la calle; además, ha cuestionado que tengan derecho de huelga, ya que no son trabajadores. Sobre la Lomce, ha precisado que no es de las mejores leyes, pero puede ser una base para adaptarla y actualizarla.