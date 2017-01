Sanidad retira del mercado un líquido de lentillas por sus efectos dañinos

Easysept Hydro Plus, el producto que ha sido retirado del mercado.

Easysept Hydro Plus, el producto que ha sido retirado del mercado.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) retira del mercado la solución de limpieza y desinfección de lentes de contacto Easysept Hydro Plus, fabricado por Bausch& Lomb Inc, ya que puede afectar a la salud de los ojos de sus usuarios. En Canarias, tanto las farmacias como las ópticas o las grandes superficies que pueden comercializar con este producto también tienen la obligación de eliminarlo de su catálogo de productos y expositores.

La Aemps ha tenido conocimiento a través de la propia empresa de la retirada del mercado que está efectuando de todos los lotes del producto. EasySept Hydro Plus es una solución para lentes de contacto que incluye un portalentes específico y un disco neutralizador, y que está indicada para lentes de contacto blandas y rígidas permeables al gas.

La retirada de este producto se ha producido tras unas pruebas internas que simulan el uso normal del producto que mostraron que, en el transcurso de los 35 usos recomendados del estuche portalentes, existían ocasiones en las que se detectaba peróxido residual en los estuches, después de la neutralización, que estaba por encima de las especificaciones.

La Aemps señala que "si el peróxido residual está por encima de las especificaciones, el usuario del producto podría experimentar síntomas temporales en los ojos como ardor, irritación, ojo rojo y en circunstancias excepcionales otras consecuencias más serias para la salud".

Tras detectar el problema, la empresa ha enviado una nota de aviso para informar del problema detectado y de la retirada a los distribuidores y a los centros y establecimientos que cuentan con el producto afectado en nuestro país. La empresa ha comunicado a la agencia que no ha recibido reclamaciones o incidentes relacionados con este problema.

Guillermo Schwartz, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, aseguró que aunque no se trata de un producto farmacéutico sí que se comercializa en sus establecimientos, al igual que en cualquier gran superficie u ópticas. "Está claro que cualquier producto que se salga del control sanitario pierde la tutela de los profesionales y es difícil de supervisar", explicó.

Sin embargo, también dejó claro el responsable del Colegio de Farmacéuticos en la provincia, que el laboratorio que comercializa este producto es "serio y riguroso" y no es habitual que se produzcan este tipo de inconvenientes. Cualquier producto que tenga posibilidad de ser dañino siempre se retira por protocolo. En este caso, al no tratarse un lote específico si no de todo el producto en sí, la posibilidad de error es menor porque se tiene localizada toda su producción.

Sanidad ha recomendado en cualquier caso a los pacientes que tengan esta solución limpieza y desinfección de lentes de contacto que dejen de utilizarla y la desechen de forma inmediata. Asimismo, emplaza a los distribuidores y establecimientos de venta a retirar el producto y devolverlo a la empresa que lo suministró. También insta a los profesionales sanitarios a no entregar la unidad y devolverla a la empresa alentándoles del problema para que la desechan. Sanidad también le has recordado la obligación de comunicar cualquier incidente relacionado con el producto, de acuerdo al procedimiento establecido en las directrices para la aplicación del sistema de vigilancia para los centros y profesionales sanitarios.