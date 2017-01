El 70% de los trabajadores con discapacidad no pasa el periodo de prueba

El 70% de los trabajadores que tienen algún tipo de discapacidad intelectual no supera el periodo de prácticas que les imponen las empresas y que se benefician de las bonificaciones que da la Seguridad Social por emplear a miembros de este colectivo. Según adelantaron a Radio Club Tenerife responsables de Aspronte, esta situación no es exclusiva de Canarias. De hecho se repite de forma habitual en otras muchas regiones donde la picaresca de los empresarios se une, en algunos casos, a la falta de resultados que esperan conseguir.

Juan Arroyo, presidente de Aspronte, destacó que lo más importante para la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo laboral es que se valore su aportación a la empresa "desde el punto de vista social". "Puede que la productividad no cumpla con los objetivos pero hay que pensar en lo que implica para ellos que puedan incorporarse al mundo laboral", concretó. A esto se une que las ayudas se conceden al contratar, independientemente de lo que dure la relación laboral entre la empresa y el trabajador.

En estos momento, los empresarios que realizan este tipo de contrataciones reciben bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social que pueden oscilar entre los 3.000 y los 7.000 euros aproximadamente. "Necesitan más tiempo para adaptarse al tipo de trabajo que un trabajador habitual", detalló Arroyo.

"Parece que al final estos chicos tienen siempre la batalla perdida y eso en el caso de que les den la oportunidad, algo para lo que todavía no existe una gran conciencia social entre los empresarios", argumentó el presidente de Aspronte.

"Lo que se debe plantear, y eso es algo que tienen que hacer los responsables de las instituciones, es cómo están planteadas las ayudas que se conceden a los empresarios y en qué términos", apostó Arroyo. "La sociedad es lenta en este sentido porque todavía queda mucho por avanzar y, aunque no se puede mediar con los mismos parámetros, no se puede dejar de contar con estos trabajadores porque no cumplen con unos objetivos productivos específicos", alegó.

