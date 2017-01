Nadia tenía 6 años en las fotos de presunto contenido sexual halladas por los Mossos

Nadia, la niña que padece tricotiodistrofia, y cuyos padres están siendo investigados por un juez de La Seu d'Urgell (Lleida) por presunta estafa en la recaudación de fondos para un tratamiento médico de la menor, tenía alrededor de seis años en las imágenes de presunto contenido sexual halladas por los Mossos d'Esquadra en el material informático incautado en la vivienda de la familia. El abogado de los padres, Alberto Martín, que todavía no ha visto las imágenes investigadas, ha afirmado: "Dicen que podría ser que la niña tuviera seis años, estaríamos hablando de hace más de cinco años".

El letrado insiste en que el padre, Fernando Blanco, en prisión provisional desde el 9 de diciembre, asegura que las informaciones sobre imágenes de contenido sexual son falsedades y mentiras.

"Está escandalizado, dice que es absolutamente mentira y falso y que nunca se ha realizado ningún tipo de imagen de carácter sexual ni pornográfico y que todas han sido en el ámbito personal, sanitario dentro de la familia, de su propia intimidad", dice su abogado.

Según ha explicado el abogado, la madre, Margalida Garau, no sabe de qué imágenes se trata ni da crédito a este tipo de informaciones y también dice que nunca han hecho nada perjudicando a la niña "ni con un criterio de explotación sexual".

El abogado ha contado también que la madre está muy preocupada por si llega a oídos de la niña, ahora que está escolarizada, cualquier tipo de noticia sobre el caso.

Alberto Martín recalca que estas informaciones son un asunto distinto a la investigación por la estafa: "Son otros hechos diferentes que no tienen encuadre en este procedimiento".

El letrado, que ha llevado hasta el momento la defensa de los padres de Nadia, ha reconocido que una vez que se produzca la declaración prevista este viernes en Lleida dejará la defensa del padre de la niña.

Fernando Blanco y la madre de la menor, Margalida Grau, han sido citados a declarar hoy por el magistrado de La Seu d'Urgell al encontrar indicios de delitos de provocación y explotación sexual en el padre tras el hallazgo de unas fotografías de la menor en un pendrive.

El abogado, en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, ha precisado que la defensa de ambos progenitores "no es incompatible porque no son enemigos", pero ha admitido la dificultad de seguir representando a los dos ante la complejidad que va adquiriendo el caso y el "calibre de los argumentos que hacen falta en una defensa".

En cuanto a la decisión de dejar la defensa de Fernando Blanco y continuar representando a Margalida Grau, el abogado ha explicado que la decisión ha sido adoptada teniendo en cuenta el bien de la menor. "Creemos que será lo más conveniente para la niña ya que es la progenitora quien está con ella y la que tiene más posibilidades de recuperar la patria potestad", ha explicado el letrado.

Decisión

Alberto Martín ha incidido, no obstante, en que la decisión de dejar la defensa de Fernando Blanco no está relacionada con el nuevo rumbo que ha tomado la investigación al hallarse las fotografías de contenido sexual. "No queremos que parezca que, justo ahora, que esto se complica, nosotros damos un paso atrás, porque hemos hablado sobre la opción de que las defensas sean independientes", ha explicado Martín.

El abogado ha insistido en defender en todo momento a los padres de la menor y ha asegurado además que se encuentran "hundidos" y tienen la sensación de que "alguien quiere destruirles sin saber cuál puede ser su motivación". Martín ha asegurado que Fernando Blanco y Margalida Grau sostienen que "nunca ha habido las más mínima intencionalidad sucia en ningún acto de familia" y, en su opinión, "dicen la verdad".

Por su parte, la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Cataluña se presentará como acusación particular en el caso. Fuentes del departamento han explicado que la decisión se tomó este miércoles, cuando salió a la luz que los Mossos d'Esquadra encontraron imágenes de presunto contenido sexual.