Los médicos ven necesario el acceso gratuito a las medicinas esenciales

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, ha subrayado la importancia de garantizar a todas las personas el acceso gratuito a los fármacos que preservan la vida y bienestar, incluido "los ricos".

Rodríguez Sendín se ha pronunciado de esta forma tras ser preguntado por su opinión sobre la posibilidad de aumentar el copago farmacéutico a los pensionistas de mayores rentas. Una medida que fue sugerida por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, pero que horas más tarde fue rectificada.

En este sentido, y aunque no le ha citado, el presidente de la OMC ha recordado que cuando se entra en un sector en el que no se es experto hay que informarse "muy bien" para luego no tener que rectificar. No obstante, ha reconocido también que cuando "alguien no hace nada, no se equivoca".