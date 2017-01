"No ver la complejidad de lo que altera una galaxia lleva a conceptos erróneos"

En noches oscuras podemos observar una franja estrellada que recorre el cielo de lado a lado. Se trata de un brazo galáctico porque, al igual que las personas, algunas galaxias espirales como la nuestra tienen gigantescos brazos unidos por una barra central de estrellas. Pero ¿por qué no todas las galaxias tienen esta forma? Dimitri Gadotti, astrónomo del Observatorio Europeo Austral (ESO), da la respuesta como Investigador Principal (IP) del proyecto TIMER. El objetivo de este programa internacional es calcular la época en que se formaron las barras de los discos galácticos, estructuras que se constituyen cuando son dinámicamente estables. Y para entender cómo ha ocurrido a lo largo de la historia cósmica este aspecto es primordial. Gadotti ha puesto en marcha este proyecto con su visita al IAC.

¿En qué consistió su colaboración durante su última visita al IAC?

Durante mi visita al Instituto tuve muchas reuniones y conversaciones con Jesús Falcón Barroso e Inmaculada Martínez-Valpuesta, ambos investigadores del IAC y parte del equipo Timer (Time Inference with MUSE in Extragalactic Rings). La experiencia de ambos no sólo fue muy útil, sino fundamental para definir nuestra metodología de análisis de datos, así como la manera de interpretarlos. Terminamos de recopilarlos justo antes de llegar al IAC, por lo que la visita fue muy oportuna. Además, MUSE, el espectrógrafo del Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Paranal (Chile), proporciona tal cantidad de detalles sin precedentes que tuvimos que reformular las estrategias para el análisis de datos frecuentemente usadas en estudios previos. Venir al IAC fue muy productivo para poner el proyecto en marcha.

Su campo de investigación se centra en la evolución de las galaxias, concretamente, el impacto de la evolución secular en galaxias barradas. ¿Qué se entiende por ello? ¿Qué importancia tiene en la formación de estos objetos?

Los procesos físicos que dan forma a las galaxias tal como las observamos hoy, es decir, que afectan fundamentalmente a sus historias evolutivas, se pueden separar en dos grupos: procesos externos y procesos internos. Los procesos externos incluyen colisiones con otras galaxias, mientras que los procesos internos son en su mayoría resultado de que las galaxias se dirigen hacia un estado de equilibrio dinámico. La mayoría de las galaxias con discos, como nuestra propia Vía Láctea, tienen barras, que son estructuras alargadas, compuestas por una fracción significativa de las estrellas en el disco. Las barras alteran la dinámica de las estrellas y el gas dentro de las galaxias, y conducen a lo que habitualmente se denominan procesos de evolución secular.

En la charla que impartió en el IAC mencionaba la situación en la que se encuentra la investigación sobre la evolución secular de las galaxias, en la que parece haber algunas contradicciones entre los modelos teóricos y los resultados. ¿Podría explicar en detalle a qué se refería?

Las galaxias son extremadamente complejas y hay una serie de procesos importantes que todavía necesitamos comprender mejor. En cierta medida, pueden ocurrir al mismo tiempo, por lo que es un error interpretar las observaciones a la luz de un solo conjunto de procesos. No ver la complejidad de todo lo que puede alterar la vida de una galaxia a veces conduce a conceptos erróneos. Uno habitual es que la evolución secular impulsada por la barra ocurre sólo en la última parte de la historia del Universo y conduce únicamente a la formación de componentes estelares jóvenes. Eso, simplemente, no es cierto. Con TIMER ya hemos demostrado que, para una galaxia concreta, la evolución secular comenzó hace 10.000 millones de años -el Universo tiene unos 13.800 millones de años- y que su estructura es, por tanto, realmente vieja.