Piedrahita saca pecho por la astrofísica isleña

"La gente no sabe que uno de los mejores observatorios astronómicos del mundo está en España". Así de contundente empieza un mensaje en Facebook del humorista Luis Piedrahita. Se refiere al Archipiélago y lo hace después de visitar en días anteriores las instalaciones del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Según se desprende de sus palabras, el conocido humorista se ha quedado prendado del cielo del que disfrutan las Islas y de la ciencia que se realiza tanto en La Palma como en Tenerife.

De hecho, su comentario, acompañado de una fotografía en el Observatorio del Teide junto al director del IAC, Rafael Rebolo, es una llamada de atención sobre la importancia de la excelencia de la investigación que se desarrolla en el país, usando las infraestructuras y los proyectos del Astrofísico como ejemplo: "Aquí se estudian agujeros negros, se rastrean asteroides asesinos, se indaga sobre el origen del universo... ¡Todo!", resume Piedrahita.

Además, usando una metáfora estelar, el humorista insiste en que "tenemos astros del fútbol, estrellas Michelín... y uno de los mejores observatorios del mundo para mirar las galaxias de verdad", un aspecto que ha descubierto de la mano del director del IAC, al que Luis Piedrahita se refiere como "uno de los señores que más sabe del universo", en su cuenta de Twitter.

De esta manera, ha querido emplear sus redes sociales no solo para mostrar al mundo los sitios que visita y, a diferencia de la multitud de fotos que personajes populares comparten en sus cuentas, Piedrahita ha dejado de lado la playa o el paisaje y se ha centrado en uno de los mayores logros del Archipiélago: "Es una suerte que el mejor fútbol del mundo se juegue en España y es maravilloso que España sea uno de los sitios en los que mejor se come de todo el planeta. Todos estamos orgullosísimos de nuestros logros en esos aspectos. Pero en Astrofísica también somos punteros a ese nivel. Es una pena que no lo sepamos", reza el mensaje en Facebook, que el Instituto de Astrofísica de Canarias ha agradecido en la misma red social.

Además, el humorista ha aprovechado para demostrar que no se trata de una frase hecha sino que realmente ha conocido de primera mano los proyectos del IAC en las cumbres canarias al mencionar algunos de las infraestructuras más relevantes de las Islas.

"Son para mirar al cielo y para sacar pecho", dice Luis Piedrahita del Gran Telescopio Canarias (GTC) en el Observatorio del Roque de Los Muchachos de La Palma, el más grande del mundo en su categoría; los telescopios solares del Teide, pioneros entre los de su clase; o el experimento Quijote, que desde Tenerife persigue desentrañar los misterios del origen del Universo a través de la búsqueda de las huellas del Big Bang.

"Gracias Rafael Rebolo por enseñarme el cosmos desde uno de los lugares más bellos del universo", concluye en Facebook, donde también alude a su "admiración infinita" al equipo de Grantecan "por una noche inolvidable en el GTC".