RTVC rechaza el "ataque" que han sufrido las presentadoras de las Campanadas

La Radio Televisión Canaria (RTVC) ha expresado este martes 3 de enero su total rechazo al "ataque" que a su juicio han sufrido las presentadoras de las Campanadas de Fin de Año, Eloísa González y Yanely Hernández, de las que defiende su profesionalidad y derecho a tomar sus propias decisiones.

En un comunicado la RTVC afirma que las presentadoras no tienen que aguantar insultos como "trozos de carne" y asevera que su profesionalidad ha sido avalada por la audiencia del Archipiélago, con un 64,4 por ciento de cuota de pantalla.

Asegura también que en una sociedad democrática e igualitaria, como la que RTVC defiende, nadie tiene derecho a imponer criterios de moral privada "recortando el escote o alargando la falda" de profesionales de acreditada experiencia y capacidad de decisión.

"La valía de una mujer no se define por su vestuario ni por incidentes fortuitos sino, al igual que en el caso de los hombres, por su trabajo y dedicación", indica.

Por ello, el ente público rechaza expresiones como las que vinculan la dignidad de todas las canarias a la vestimenta de las presentadoras, como si esta dependiera de un vestido.

Además, RTVC expresa su tolerancia cero "al juego perverso y machista" del debate surgido presuntamente al amparo de la defensa de la mujer cuando en realidad se la agrede gratuitamente cuestionando y censurando su ropa como elemento definitorio de su calidad humana y profesionalidad.

Agrega que la imagen de la mujer debe ser respetada en todos los sentidos y una anécdota no debe ser excusa para la manipulación y la agresión y advierte de que la RTVC seguirá trabajando por la defensa de la igualdad y dignidad de todas las mujeres "no solo porque lo estipula la ley, sino porque forma parte de su esencia y cree en una sociedad canaria libre e igualitaria en el que las mujeres no deberían justificarse".

Indica también cuando un suceso fortuito adquiere dimensión global por su proyección a través de las redes sociales, las personas con responsabilidades públicas deben ser especialmente cuidadosas en el trato de la información y la calificación y esforzarse por no atacar a las víctimas del disparate machista: las mujeres.