Eloísa González: "Nunca pensé que esto fuera a ser como la canción de Estopa"

Eloísa González se tomó con humor la polémica suscitada por el vestido que utilizó en la retransmisión de Nochevieja. La presentadora de la Televisión Canaria renunció a entrar en debates políticos, pero sí quiso dejar claro que la fotografía que circula por las redes sociales en la que supuestamente se le ve el pubis es producto de un fotomontaje. "Llevaba ropa interior y una media tupida, por lo que puedo asegurar que no se me ve nada", explicó ayer a la opinión de tenerife.

El debate entorno al vestido, que durante la mañana de ayer se centró en si Eloísa había ganado a Cristina Pedroche -"me han llamado de medios nacionales durante toda la mañana", reconoció- cobró por la tarde tintes políticos después de que la vocal del PSOE en RTVC, María Lorenzo, hiciese público un comunicado en el que acusaba a la cadena de haber usado a la mujer en su programa de Nochevieja "como mero trozo de carne que debe mostrar cacho" con el propósito de ganar audiencia "a cualquier precio".

La presentadora, sin embargo, prefirió no entrar en ese juego, sobre todo porque piensa que "hay cosas que sí son verdaderamente importantes a la hora de hacer una retransmisión de calidad" en lugar de si un vestido es más o menos sexi. "No me siento utilizada", aseguró en cambio. "En la tele hay muy buen rollo, voy todos los 31 de diciembre a trabajar porque me llaman, intento ser lo más profesional posible y hacerlo bien. Vinieron dos ráfagas de viento y se me levantó el traje en La Gomera. Pero llevaba ropa interior y una media tupida, por lo que puedo asegurar que no se me ve nada. No hay mayor historia. Fíjate si estaba tapado que a mí no me llegó ni fresquito ni nada", bromeó antes de explicar que, tras el incidente del viento, "por el pinganillo me avisaron de que no me girase para ese lado para que el traje no se volviese a levantar, pero nada más. No hay mala intención, se mire por donde se mire".

Un montaje

¿Y qué hay de la foto que ayer corrió como la pólvora en las redes sociales? "La he visto y supongo que es producto de algún montaje fotográfico o algo así", indicó. "Pero si quieren pensar que se me vio, pues que le echen imaginación al tema porque ahí no hay nada de nada", comentó entre risas.

Eloísa dejó claro también que en Televisión Canaria no le dan pautas sobre la manera en que tiene que vestir. "A mi la tele no me obliga a ponerme ningún vestido. El traje es de un diseñador de Lanzarote que se llama Osvaldo, que vino dos veces a verme, una a Fuerteventura y otra a Gran Canaria, para hacerme el vestido. Me sabe mal por él", lamentó antes de volver a sacar a relucir su vena cómica. "Y eso que este año hablamos de no llevar tanto escote para que no hubiera polémica", dijo con ironía.

"El traje ni siquiera lo elijo yo", abundó en este sentido, "sino la chica que me maquilla, que se llama Yurena Cazorla. Ella arma el vestido con el diseñador. No pensé yo que esto iba a ser como la canción de Estopa, esa de 'por la raja de tu falda'. Todo lo contrario. Me dije, 'este año voy a ir más recatadita para evitar lo del escote' y mira...".

La presentadora de programas de éxito como En clave de ja se queda con que "la retransmisión salió bien y los canarios nos eligieron mayoritariamente a nosotros para partir el año [el 64%, según la cadena autonómica]. Eso es lo importante para mí y para los que trabajamos esa noche haciendo el programa", apuntó antes de invitar a reflexionar sobre la manera de vestir de las mujeres: "¿Qué pasa, que ya las mujeres no nos podemos poner un escote o una minifalda si nos apetece? Es algo completamente normal. Y me gustaría que tengan presente una cosa, y es que detrás de todo esto, los que trabajamos en la tele somos gente normal. Y ya está. No hay más". Dicho queda.