Tras las campanadas, llegó Eyden

Su nacimiento estaba previsto para el día 30 de diciembre, pero Eyden Yarey decidió hacerlo después de las campanadas, justo a las 00:35 horas del 1 de enero, convirtiéndose en el primer bebé de 2017 en Canarias.

Se trata del primer nacimiento del año en el Archipiélago de los registrados en hospitales públicos. En concreto, tuvo lugar en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife. Eyden nació tras un parto por cesárea, con un peso de 4,5 kilos.

Sus padres, Zuleima González, de 20 años, y Cristian Labrador, de 18 años, cuentan que "fue un parto muy largo", pues ingresaron desde el viernes por la mañana. "Yo no dilataba porque el niño era muy grande y, finalmente, los médicos optaron por hacerme la cesárea. Todo lo que has pasado y los dolores se te olvidan cuando le ves la carita. Cuando me lo pusieron en los brazos se me quitó todo", manifiesta Zuleima.

Cristian Labrador y Zuleima González, ambos del municipio de Los Realejos, cuentan que el embarazo les "pilló por sorpresa". "Decidimos seguir adelante porque tenemos unas familias que afortunadamente nos apoyan en todo y nos ayudan muchísimo", dice la mamá.

Zuleima estudia Administrativo y Cristian trabaja en el sector de la construcción. Será uno de los primeros papás que disfruten de la nueva baja de paternidad, pues la ampliación del permiso de dos a cuatro meses aprobada por el Gobierno central entró en vigor ayer mismo.

"La verdad es que estoy muy contento, porque así los padres también podemos disfrutar de nuestros hijos recién nacidos. Mis compañeros de trabajo bromean conmigo diciéndome que me voy cuatro meses de vacaciones", indica Cristian.

Este admite que no pudo evitar llorar cuando vio a su hijo por primera vez. "Es muy emocionante lo que se siente. No me esperaba que esto fuera así. Pero ahora la verdad es que solo tengo ganas de dormir, llevo 48 horas despierto", apunta el joven papá.

Zuleima asegura que Eyden Yarey "es muy bueno y llora poco", y ya "me ha cogido el pecho". "Cuando llora más de la cuenta yo se lo doy al padre", bromea la mamá, quien manifiesta que el bebé se parece más a Cristian, "porque su padre es más alto y más bonito".

Con respecto al nombre elegido para el bebé, sus padres cuentan que lo escucharon en una ocasión en el Sur de la Isla cuando se encontraban de vacaciones. "Primero oímos Eyden y nos encantó. Después oímos el de Yarey y también nos gustó, por lo que decidimos ponerle los dos", explica Zuleima González.

La mamá asegura que aunque es muy joven sí está preparada para cuidar de su hijo, "pues ya tengo experiencia con mi hermanita de dos años". "Sin duda, este ha sido un fin de año muy diferente a los que hemos vivido hasta ahora, pero mucho más bonito. Y la verdad es que nunca nos imaginamos que nuestro bebé fuera a ser el primero del año. Estamos encantados y muy felices", añade.

Respecto al resto de hospitales por islas, en el Hospital General de La Palma, el primer nacimiento fue el de una niña de 3,4 kilos que tuvo lugar a las 01:10 horas. En el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, el primer bebé nació a las 01:11 horas de la madrugada. Se trata de una niña que pesó 2,7 kilos.

En el Hospital General de Fuerteventura, a las 01:24 horas, nació una niña de 3,8 kilos por medio de una cesárea. En Gran Canaria, el primer nacimiento tuvo lugar en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil. Fue una niña que nació a las 04:50 horas, con un peso de 3,6 kilos. En El Hierro, Lanzarote y en La Gomera aún no ha habido ningún nacimiento en 2017.