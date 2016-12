El Corte inglés celebra su 75 aniversario en 5,5 millones de cupones de la ONCE

El 75 aniversario de El Corte Inglés es el motivo del cupón de la ONCE del 31 de diciembre. Cinco millones y medio de cupones difundirán esta efeméride. Este cupón sirve para unir a dos instituciones, El Corte Inglés y la ONCE, muy importantes en la historia moderna de España, que han sido testigos de los más destacados acontecimientos de las últimas décadas, según explica la compañía en una nota.

José Antonio López , delegado territorial de la ONCE, entregó ayer a Gustavo Rodríguez Sánchez, Director Regional de El Corte Inglés, una copia enmarcada del cupón, en un acto en el que estuvieron acompañados por el presidente del Consejo Territorial de la ONCE, Miguel Ángel Déniz Méndez, el Jefe de Juego de la Delegación Territorial de la ONCE, Luis Fernando Díaz de la Rosa y responsables de Ilunion en Canarias, así como el Jefe de Relaciones Externas de El Corte Inglés, Manuel Marrero O'Shanaha.