Más de 949 profesionales de Canarias se abren camino en la empresa a través de la innovación

El Programa de Formación en Gestión de la Innovación, de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias (ACIISI) y las Fundaciones de las dos universidades públicas impulsan forma a cientos de gestores de la innovación.

El Programa de Formación en Gestión de la Innovación nace con el objetivo de fortalecer los mecanismos de transferencia de conocimiento entre los agentes del sistema, universidad, centros de investigación y empresas canarias. Desarrollado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias (ACIISI), junto a la Fundación General de la Universidad de La Laguna (FGULL)y la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) y cofinanciado conel Fondo Social Europeo, acaba de clausurar su edición 2016 con una cifra récord de participación, 949 personas inscritas y 50 organizaciones participantes.

En su vocación está sentar las bases de un desarrollo económico en las islas basado en la innovación en cualquier sector y aplicada a todo tipo de ámbitos, desde la gestión a los procesos productivos.

Daniel di Nardo (28 años) eslicenciado en Biología con especialidad en la rama de molecular y celular por la Universidad de La Laguna. "Vi en el curso una oportunidad para insertarme en el mundo laboral. El programa incluyetemas que no había visto nunca y era una oportunidad para ampliar conocimientos sobre otras áreas fuera de la biología". En definitiva, vio una vía de acceso al mundo laboral.

Tras la formación teórica, fue una de las 30 personas seleccionadas en la provincia de Tenerife, para poder tener una experiencia práctica en uno de los centros de investigación inscritos a esta convocatoria, en su caso en el Instituto de Tecnologías Biomédicas (ITB) que pertenece a la ULL. "Esta formación me ha ampliado el campo de búsqueda de trabajo cuando concluya mi beca en el ITB. Me ha dado también otro enfoque sobre cómo trabajar en el mundo de la ciencia. Cuando terminé la carrera pensaba que solo me podría dedicar a investigar en un laboratorio o a la divulgación,hay mucho más campo".

Se abre para Daniel, como para el resto de profesionales formados en gestión de la innovación, una nueva ventana al mundo laboral y la oportunidad de contribuir, como profesionales, a mejorar la competitividad de las empresas de las islas. "Un gestor de la innovación - explica- puede ayudar muchísimo a cambiar la dinámica que han llevado hasta ahora la empresa hasta mejorar y ser más productivo y eficiente".

"Un experto puede buscar financiación para proyectos de investigación, estar en contacto permanente con los investigadores para saber en qué líneas están trabajando y si de ahí se puede comercializar con esa investigación o crear una spin off. Puede crear nuevas fuentes de ingresos a la universidad, divulgar la información que se genera en los centros de investigación, entre otras muchas cosas", cuenta Daniel con entusiasmo.

"Cuando hablamos de innovación no siempre hay que pensar que se debe destinar grandes sumas de dinero. Hay muchas formas de innovar de forma "económica" para las empresas. Un ejemplo sencillo puede ser una innovación en la comunicación, aunque parezca mentira hoy en día esas pequeñas empresas no tienen o tienen, pero no actualizan sus páginas webs o están muy obsoletas".