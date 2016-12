Un 'selfie' ganador

Tiene la intuición de que los vendió la noche anterior al sorteo. El propietario de Capricho Café, Ruymán Hernández, no puede haber empezado mejor su andadura en el mundo de la fortuna. En su primera Navidad repartiendo números de la Lotería ha logrado traer la suerte a la Isla con tres décimos del segundo premio, el 04563. Aunque aún no conoce las caras de los agraciados, asegura que pueden haber sido los rezagados. "Tengo la idea de que se los llevaron a última hora. Hubo mucho movimiento esa noche", relata Hernández.

Aún no había llegado a la cafetería cuando los niños de San Ildefonso cantaron el número. "Los compañeros me empezaron a llamar. No se lo creían", recuerda. Más tarde comenzó el lío. Botellas de champán, teléfonos que no dejaban de sonar y muchas felicitaciones. "Fue una locura. Me empezaron a felicitar los clientes. No he parado en toda la mañana pero no me puedo quejar", sostiene el tinerfeño.

En total, la cafetería norteña ha repartido 375.000 euros, un buen pellizco que esperan que atraiga a más clientes. "Aunque siempre se tiene ilusión, la verdad es que no me esperaba dar un premio de este calibre, no llevamos mucho tiempo en este negocio", afirma Hernández.

A pesar de ser novatos en los juegos de azar a los norteños no les ha ido nada mal. "Hemos dado algunos premios pequeños de 2.000 o 3.000 euros", detalla el joven. "Estamos muy contentos de repartir alegría, esperamos que con El Niño siga la buena racha", concluye Hernández quien se marcar un selfie con uno de sus trabajadores y la combinación ganadora.